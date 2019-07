Autovelox, telelaser e postazioni fisse sulle strade del Salento: dove trovarli ad agosto

Puntuale, come ogni mese, arriva anche ad agosto il calendario dei controlli sulle strade provinciali. Autovelox, telelaser e postazioni fisse monitoreranno il comportamento di quegli automobilisti al volante che non rispettano il codice della strada.

Inutile dire che bisogna rispettare i limiti di velocità imposti e ben visibili sui segnali che campeggiano sul ciglio della carreggiata, indipendentemente dalla presenza degli occhi elettronici pronti ad immortalare le infrazioni commesse dai guidatori a cui piace premere il piede sull’acceleratore. Per evitare le tanto fastidiose multe, in alcuni casi salatissime, basta segnare le arterie controllate dalla dalla Polizia provinciale o scaricare il calendario (basta cliccare qui).

Attenzione, ad esempio, alla postazione fissa sulla provinciale 04 che da Lecce conduce a Novoli, attiva tutti i giorni, festivi compresi.

Agosto è un mese clou per il turismo del tacco dello stivale che, proprio in questo periodo, si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con eventi, sagre e feste patronali pronte ad illuminare spiagge, discoteche, piazze e paesi. L’attenzione alla guida, che deve essere sempre alta, deve quindi raddoppiare in un momento in cui anche le strade si animano di auto. Non è un caso (e lo ha dimostrato anche l’Istat) che agosto sia un mese nero per gli incidenti. Per prevenire i sinistri nel periodo statisticamente più a rischio ed evitare che un momento di svago si trasformi in tragedia bisogna lavorare sulla sicurezza stradale, anche utilizzando i sistemi di rilevazione delle infrazioni che controllano le via maggiormente trafficate. Insomma, le macchinette posizionate sulle principali arterie non devono essere considerate un modo per fare cassa, grazie alle multe, ma come deterrente, per evitare che l’alta velocità sia foriera di sventure, di incidenti stradali gravi e in alcuni casi mortali.

L’invito, agosto o no, è sempre lo stesso: cinture di sicurezza allacciate, auricolari per parlare al cellulare e prudenza.