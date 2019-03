Aprile di controlli, attenzione sulle strade salentine ‘sorvegliate’ da autovelox e telelaser

Con il nuovo mese arriva puntuale il calendario dei controlli della Polizia Provinciale, dove sono indicate – nero su bianco – le strade salentine di competenza di Palazzo dei Celestini “monitorate” dagli occhi elettronici, pronti ad immortalare gli errori commessi dagli automobilisti indisciplinati. Attenzione al volante, dunque, perche questi sistemi non perdonano. La ‘prudenza’ è consigliata non solo per evitare di dover aprire il portafoglio per pagare le inevitabili multe, ma per la sicurezza di tutti.

Numerose le arterie, trafficate più del solito, sotto la lente di ingrandimento di autovelox e telelaser. Con l’arrivo della primavera, infatti, le carreggiate iniziano a riempirsi di auto di salentini e turisti invogliati a raggiungere le località di mare dalle belle giornate. Ma se si guarda l’altra faccia della medaglia, quella triste, è proprio durante la stagione più “calda” che si registra un aumento di incidenti, alcuni purtroppo mortali.

E poi c’è Pasqua che, da sempre, rappresenta per il Salento una vera e propria cartina al tornasole per il turismo. Anche grazie ai tanti eventi legati alle celebrazioni religiose si registra un aumento delle presenze, italiane e straniere.

Le regole della strada valgono per tutti e per non farsi trovare impreparati meglio scaricare il calendario in allegato (Clicca qui).

Non resta che allacciarsi le cinture e guidare con prudenza che, come si suol dire, non è mai troppa. E se gli occhi elettronici sono attivi, altrettanto vigili devono essere quelli di tutti gli automobilisti.