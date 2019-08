Polizia di Stato, Paolo Pellegrin firma il Calendario 2020

Sarà anche estate, ma il tempo scorre in fretta e per arrivare “preparati” all’appuntamento con il nuovo anno, la Polizia di Stato sta già pensando all’edizione 2020 del calendario istituzionale, immancabile negli uffici o nelle case delle famiglie italiane.

Quest’anno, il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato è stato affidato a Paolo Pellegrin, noto fotografo romano che con la sua macchina ha raccontato guerre e conflitti, ma anche l’intima bellezza dell’essere umano, nell’espressione delle sue emozioni più profonde. Sarà lui, noto per la sua professionalità, a realizzare i 12 scatti da ‘sfogliare’, mese dopo mese.

Vincitore di dieci edizioni del World Press Photo, dal 2005 membro effettivo di Magnum Photos, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo fondata da Robert Capa ed Henri Cartier-Bresson, Pellegrin ha voluto mettere a fuoco l’umanità dei poliziotti.

Il risultato sarà un racconto fatto di passione, impegno e servizio: tre parole che rappresentano al meglio l’autenticità della Polizia di Stato e che indicano la volontà di essere sempre vicini alla gente, mettendo a disposizione del Paese il proprio lavoro.

Non poteva mancare, anche quest’anno, la partenship con Unicef Italia Onlus. Il ricavato della vendita del calendario sarà devoluto per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, occasione per riaffermare i diritti degli under 18. Nonostante siano trascorsi 30 anni dalla firma della Convenzione ONU, infatti, ancora troppi bambini vengono privati dei loro diritti, vivendo situazioni di degrado, abuso e violenze.

Grazie all’ormai consolidata partnership con Unicef, dal 2001 ad oggi sono stati raccolti circa 2 milioni e 650 mila euro e completati diversi progetti, tra cui il progetto Unicef “Yemen”, cui la vendita dei calendari della Polizia di Stato 2019 ha permesso di devolvere 176.949 euro.

Come prenotare il Calendario

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro il prossimo 23 settembre, facendo un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “ Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata agli Uffici Relazioni con il Pubblico di tutte le Questure d’Italia che forniranno dettagli sulla consegna.