La Puglia ti vaccina, tocca ai nati nel 1942 e nel 1943 della provincia di Lecce

In pochissime ore il sito della Regione, «La Puglia ti vaccina» è stato letteralmente preso d’assalto tant’è che, alle 19.30, sono stati più di seimila i pugliesi che hanno visualizzato e confermato l’appuntamento per la prima dose. Basta un clic per conoscere data, ora e luogo dove recarsi.

Gli accessi al sito sono stati oltre 32mila, il portale ha funzionato come previsto grazie all’introduzione di un “sistema di code virtuali” che ha consentito l’accesso ordinato delle utenze, indicando il tempo di attesa dell’erogazione del servizio. In questa maniera il portale non è andato mai in down nonostante abbia gestito un numero consistente di accessi contemporaneamente.

Oggi tocca ai nati nel 1942 e nel 1943 della provincia di Lecce che avranno tempo fino al 10 aprile per accettare l’appuntamento che, è bene ricordarlo, è già fissato. Il sistema è cambiato. Le persone dai 79 ai 60 anni non hanno bisogno di prenotare il vaccino: la Regione Puglia ha compilato il calendario con le somministrazioni in base all’età e alla disponibilità delle dosi. Chi vuole vaccinarsi deve solo dire sì.

Le date per anzianità

Si parte con le conferme per le persone di 79 e 78 anni e si procede in base alla classe di età:

Nati nel 1942 e 1943: confermano dal 30 marzo al 10 aprile 2021

Nati nel 1944 e 1945: confermano dal 31 marzo al 12 aprile 2021

Nati nel 1946 e 1947: confermano dal 2 aprile al 14 aprile 2021

Nati nel 1948 e 1949: confermano dal 4 aprile al 16 aprile 2021

Nati nel 1950 e 1951: confermano dal 6 aprile al 18 aprile 2021

Come confermare l’appuntamento

Per conoscere e confermare l’appuntamento fissato per la vaccinazione occorrono tessera sanitaria, codice fiscale e numero di telefono per eventuali comunicazioni da parte della ASL. La conferma può avvenire in tre modi:

Piattaforma La Puglia ti vaccina. Accedendo al servizio online, si compila il modulo con i dati richiesti e si visualizza data e luogo del proprio appuntamento. È possibile stampare il promemoria e il modulo di consenso informato. Numero verde. Chiamando il numero verde 800.71.39.3. La persona che vuole vaccinarsi (o una persona delegata) riferisce i dati richiesti e l’operatore comunica l’appuntamento fissato. Il numero è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. Se si desidera stampare il promemoria ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP. Farmacia. Le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP inseriscono i dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comunicano data e luogo della somministrazione. Possono anche stampare il promemoria dell’appuntamento.

Chi intende modificare l’appuntamento può recarsi in farmacia. Le persone che non hanno confermato l’appuntamento fissato entro le date stabilite per il proprio anno di nascita (per esempio un nato nel 1942 che non ha confermato entro il 10 aprile) possono recarsi in farmacia per riprogrammare l’appuntamento.

Vaccinazione delle persone con più di 79 anni

Le persone dagli 80 anni in su prenotano in tre modi: tramite il servizio online di Puglia salute, tramite CUP e tramite farmacie. Tutte le info sono qui: https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/vaccino-over80