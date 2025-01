A Porto Cesareo sfila la calza della Befana artigianale più grande di sempre

Le feste continuano a Porto Cesareo con un anticipo di Epifania da record.

Domenica 5 gennaio dalle ore 16, sfilerà per le vie del paese, la calza della Befana artigianale più grande di sempre, lunga più di 350 metri.

È stata realizzata dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Porto Cesareo con i genitori, i docenti, tanti volontari insieme all’amministrazione comunale.

Un’idea che si è arricchita, giorno dopo giorno, di altre idee fino a lanciare la sfida da record: creare un calzino enorme che invadesse di colore e bellezza le vie del paese.

La calza realizzata con tanti materiali, principalmente cotone (anche lenzuola), sarà riempita con palloncini colorati e portata in corteo dalle 16 con partenza da corso Garibaldi, accompagnata da intrattenimento musicale, con spettacolo finale in piazza.

È atteso l’arrivo della Befana in carne ed ossa, che si calerà dall’alto.

“Grandi e piccoli, generazioni diverse, si sono messi al lavoro per settimane, per realizzare qualcosa di unico e speciale – commenta il sindaco Silvia Tarantino. È stato un modo per riscoprire l’io bambino in ognuno di noi , sognare e collaborare, tutti insieme. Vi aspettiamo a Porto Cesareo per uno spettacolo straordinario!”.

“La calza della Befana 2025 a Porto Cesareo è un capolavoro di comunità – spiega l’assessore alla Cultura, Barbara Paladini . I genitori dei bambini della scuola primaria hanno creato un’opera d’arte gigante lunga più di 350 metri. Un lavoro immenso che dimostra la passione e la creatività di tutta la comunità. Non ci resta che godere della magia il 5 gennaio. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a questo incredibile progetto”.