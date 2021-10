“Cambia Gesto Challage”, parte l’iniziativa destinata ai ragazzi per ripulire le città dai mozziconi di sigaretta

Una città da amare attraverso un gesto semplice e importante: non gettare i mozziconi per terra.

Un gesto così abitudinario e consueto come buttare la sigaretta sul terreno è in realtà un’azione grave con conseguenze irreparabili: dagli incendi all’inquinamento di strade, boschi, spiagge, campagne. La nicotina si disperde nei terreni, diventa tossica per animali e piante.

Per questo motivo, a partire dalla giornata di oggi, domenica 31 ottobre alle ore 10.00 in Piazza Libertà, a Campi Salentina e fino al 19 dicembre tutte le domeniche dalle 10 alle 12, si svolgerà “Cambia Gesto Challenge“, un progetto del Comune di Campi Salentina, in collaborazione con Equitare Salento, della partecipazione del Coordinamento Ambientale Salento e dell’Associazione Pollicini Verdi di Lecce.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi della fascia d’età che va dai 12 ai 17 anni che, riuniti in gruppi, percorrendo a tappe la loro città e, armati di pinze e guanti, la ripuliranno dalle sigarette in terra, nelle fioriere, nelle aiuole. In due laboratori, inoltre, questi giovani dovranno costruire speciali contenitori tascabili per i mozziconi, da distribuire alla cittadinanza attraverso bar ed esercizi commerciali

“Vogliamo che il gesto diventi virale” dicono gli organizzatori, “Che coinvolga la città e che si ripeta pian piano con altri ragazzi che accogliendo l’invito sui social, lo ripetano, all’infinito. Postando il loro video e promuovendo lo slogan ‘Cambia Gesto!’”.

“È questo un evento di inclusione sociale oltre che di educazione ambientale ecologica, perché prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze che saranno chiamati a dare il loro contributo. Un aiuto verrà dato loro da alcuni pedagogisti, ma anche da Vituccia e Simona, un’asinella e un pony che si occuperanno, con operatori esperti, di liberare basolato e aiuole dalle erbe troppo alte”, afferma Emanuela Notarpietro di Equitare Salento, l’associazione che ha ideato il progetto.