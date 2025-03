A Nardò cambia la circolazione in Zona Penta, a senso unico un tratto di Via Quarta

A Nardò, cambia in misura significativa la circolazione di alcune importanti vie della zona Penta.

L’ordinanza n. 125 a firma del dirigente dell’area funzionale n. 3 Cosimo Tarantino ha istituito in via sperimentale per sei mesi il senso unico di circolazione su un tratto di via Quarta in direzione Penta (dall’intersezione con le vie Palumbo e Zanardelli all’intersezione con via Capuzzello), su via Montale in direzione via Quarta, su via Ungaretti in direzione di via Incoronata e su via Quasimodo in direzione di via Montale. Rimane il doppio senso di marcia sui tratti di via Quarta compresi tra l’intersezione con via Napoli e l’intersezione con le vie Palumbo e Zanardelli e tra l’intersezione con via Capuzzello sino a via Penta.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della segnalazione di molti residenti relativa ai disagi nella circolazione e alla scarsa sicurezza.