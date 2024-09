Cambio del Comando alla Stazione dei Carabinieri di Ruffano, Piccione prende il posto di Tricarico

Si conclude dopo 13 anni il servizio svolto a Ruffano dal Maresciallo Daniele Tricarico, subentrato al Comando della Stazione Carabinieri di Ruffano dopo il pensionamento del Maresciallo Antonio Casciaro, che per lunghi anni ne ha retto il Comando con capacità e senso del dovere e del quale l’amministrazione comunale ha potuto apprezzare le doti di correttezza ed umanità.

“A quest’ultimo, va l’augurio di un buon meritato congedo da tutta l’amministrazione comunale. Al Maresciallo Daniele Tricarico invece, che inizia in questi giorni un nuovo percorso al Comando dei Carabinieri di Collepasso, va il sentito ringraziamento per il servizio offerto con responsabilità e puntualità in tutti questi anni. Un percorso tracciato con grande capacità di bilanciare diligenza ed ascolto nei confronti di quelli che sono stati i bisogni della nostra Città. Lavoro in cui fondamentale è stato il proficuo dialogo con l’amministrazione, che ha contribuito alla crescita della nostra Città”, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale.

Alla guida della Stazione di Ruffano subentra il Comandante Sergio Piccione.