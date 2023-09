Cambio del Comando al  10° Reparto Manutenzione Velivoli di Galatina, Roberto Ambra nuovo Direttore

Si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 7 settembre, all’interno dell’hangar Sud dell’Aeroporto “F. Cesari” di Galatina, la cerimonia di avvicendamento alla Direzione del 10° Reparto Manutenzione Velivoli. L’evento è stato presieduta dal Generale Ispettore Cristiano Bandini, Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare.

Il Colonnello Fabio Cerase, che ha assunto la direzione del Reparto poco più di due anni fa, nel suo discorso ha ringraziato gli uomini e le donne del 10° RMV per l’impegno e la dedizione dimostrati. “Abbiamo sconfitto insieme la paura del Covid, in momenti di imposizioni e contrasti, abbiamo saputo mantenere disciplina e compattezza portando a termine i nostri compiti” ha affermato sottolineando lo spirito di corpo e la coesione del personale del Reparto. Inoltre ha rimarcato l’orgoglio di essere appartenuto ad un Reparto che “Ha svolto senza soluzione di continuità i propri compiti posizionandosi in maniera ancora più incisiva come il reparto tecnico di riferimento per la gestione e la manutenzione delle flotte per l’addestramento del personale navigante”.

Il Colonnello Roberto Ambra, Direttore subentrante, proviene dai Corsi dell’Accademia Aeronautica, è laureato in Ingegneria Informatica ed ha conseguito la qualifica di Ingegnere Sperimentatore di Sistemi. Nel corso della carriera ha prestato servizio presso il Reparto Sperimentale di Volo del Comando Logistico, lo Stato Maggiore Aeronautica ed il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti dove ha svolto importanti incarichi nell’ambito di diversi programmi di sviluppo della Forza Armata.

Nel suo discorso, dopo aver ringraziato le SSAA per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico di Direttore del 10° RMV, si è soffermato sulle sfide future, in particolare “L’ingresso in servizio, nei prossimi mesi, del nuovo addestratore, il T-345, che richiederà al Reparto uno sforzo significativo per creare i necessari presupposti organizzativi, infrastrutturali e tecnici per assicurare un efficace e rapido ingresso in servizio”. Ha inoltre ribadito che le sfide possono essere affrontate contando principalmente sulla competenza, passione e sul lavoro di squadra di tutto il personale che rappresenta la risorsa più preziosa. Ha infine assicurato il suo impegno a rafforzare il forte legame esistente tra il 10° RMV, le Istituzioni ed il Salento che da sempre ospita il Reparto: “Mi impegnerò a rinvigorire e accrescere i rapporti e le relazioni consolidati nel tempo attraverso l’opera dei miei illustri predecessori”.

Il Generale Cristiano Bandini, Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico, dopo aver salutato e ringraziato le Autorità intervenute alla cerimonia, ha sottolineato il grande impegno profuso dal Colonnello Cerase elogiando i risultati raggiunti nel fronteggiare le criticità legate alla crisi societaria delle due ditte responsabili per gli equipaggiamenti della flotta T-339 e nella fase di avvio dell’International Flight Training School a Decimomannu. Ha infine augurato buon lavoro al Colonnello Ambra per il quale nutre profonda stima, dicendosi certo che sicuramente sarà all’altezza del compito che lo aspetta.