Il Tenente Roberto Quarta lascia la guida della Sezione Operativa Navale della GdF di Gallipoli

Si chiude un capitolo importante per la Guardia di Finanza di Gallipoli. Dopo tre anni di attività operativa, il Tenente Roberto Quarta lascia il comando della Sezione Operativa Navale

Alla guida del Reparto Navale della “città bella”, il Tenente Quarta si è distinto per l’impegno nella lotta ai traffici illeciti, in particolare nel settore delle sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Ma il suo operato non si è limitato a questo. Sono stati brillanti anche i risultati conseguiti nel contrasto alle violazioni in materia di noleggio e locazione di unità da diporto, alle evasioni fiscali legate alle accise e all’uso indebito di carburante agevolato.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela dell’ambiente. L’ufficiale ha guidato numerose operazioni di polizia giudiziaria, contrastando violazioni a tutela del demanio marittimo, l’abusivismo edilizio e paesaggistico, e l’utilizzo illecito di unità da diporto confiscate per reati legati all’immigrazione clandestina e a truffe comunitarie.

Nei prossimi giorni, assumerà un nuovo incarico presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Otranto. Al suo posto subentra il Capitano Salvatore Spezzati, proveniente dalla Stazione Navale di Napoli.

Il Generale di Brigata Armando Franza, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, ha espresso profondo apprezzamento per il lavoro svolto dal Tenente Quarta, sottolineando il suo contributo fondamentale nell’affermazione dei principi di libertà economica e delle regole di equità sociale.