Cos’è la “Camera del Futuro”: il progetto di digitalizzazione di Lecce?

Una delle sfide più importanti per gli enti governativi è quella di digitalizzare parte dei servizi al cittadino affinché ci sia una maggiore vicinanza tra il singolo ente e il singolo cittadino. Nel corso degli anni si è passati da un sistema amministrativo tradizionale e legato a uffici e moduli cartacei a progetti digitali innovativi. Una tale trasformazione ha l’obiettivo di alleggerire la burocrazia e, soprattutto, di incentivare un’informazione più immediata.

Se è pur vero che la tecnologia ha un impatto sempre più importante nelle nostre vite e che questa trasformazione era inevitabile, d’altro canto essere in possesso di chiavi digitali che siano in grado di aprire porte, gestire i propri crediti o la propria vita lavorativa costituisce un plus non indifferente.

Enti pubblici e innovazione telematica

Tra gli enti pubblici più coinvolti in questo processo trasformativo ci sono le Camere di Commercio. Queste sono un punto di riferimento fondamentale per il sistema lavorativo di imprenditori e lavoratori subordinati. La Camera di Commercio si occupa, tra le altre cose, di gestire l’erogazione dei servizi amministrativi, dell’innovazione delle imprese e della valorizzazione economica dei territori. In soldoni, funge da ponte tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

In un contesto sempre più virtuale e veloce, l’adeguamento dei processi camerali ha un’importanza strategica. La creazione di archivi digitali e la pubblicazione di linee guida o informazioni generiche consentono di snellire le procedure, abbattere i tempi della gestione delle pratiche e, di non poca importanza, offrire la massima accessibilità.

Ciò che un tempo portava ad appuntamenti prenotati con largo anticipo, lunghe code agli uffici e poca chiarezza nella compilazione delle domande, oggi si risolve con una piattaforma funzionale. Basta collegarsi con le proprie credenziali, cercare attraverso le parole chiave ciò che si vuole consultare ed eventualmente fare una domanda diretta all’assistenza in chat dal vivo.

Attraverso questi sistemi di reciproca collaborazione, il cittadino si sente assistito durante la prassi di richiesta di un benefit o di un modulo e l’ente territoriale riesce a tenere una maggiore tracciabilità delle operazioni. Tutto ciò contribuisce a mantenere un livello di trasparenza alto, a ridurre gli errori e i tempi di attesa. In un ecosistema digitale ben progettato, il percorso dell’utente è chiaro e guidato, costruito secondo una sequenza logica di passaggi progressivi. Ogni azione produce una risposta coerente del sistema e conduce alla fase successiva senza ambiguità.

Anche in ambito digitale esistono modelli di interazione strutturati secondo meccanismi lineari e trasparenti, come nel caso di Plinko+, dove una dinamica apparentemente semplice segue regole precise e conduce a un esito definito attraverso passaggi ordinati. Allo stesso modo, nei servizi pubblici digitalizzati, l’obiettivo è ridurre l’incertezza dell’utente e rendere ogni fase del processo comprensibile e tracciabile.

Il progetto della Camera di Commercio leccese

Un esempio significativo di tutte queste implementazioni è rappresentato dal progetto “La Camera del Futuro”. Questo progetto digitale è stato promosso al termine dell’anno passato dalla Camera di Commercio di Lecce. L’iniziativa, come suggerisce il nome, punta ad una maggiore efficienza dell’ente territoriale.

Il progetto prevede, ovviamente, la digitalizzazione dei processi interni, dei servizi e l’implementazione di strumenti tecnologici orientati all’utente. Ciò che rende questo progetto avanguardistico è l’inserimento dell’intelligenza artificiale a supporto dell’utente 24 ore su 24. L’assistente virtuale è capace di fornire risposte immediate e accurate a chiunque richieda il suo supporto online.

Questo consente di ridurre notevolmente il carico di domande, dubbi o incertezze rivolte al dipendente in ufficio permettendogli di concentrarsi su casi più complessi. Il vantaggio è duplice: se da un lato il dipendente ha modo di concentrarsi su richieste più complesse, dall’altro il cittadino ottiene risposte accurate da casa.

Il progetto presentato dalla Camera del Commercio di Lecce è un ottimo esempio di integrazione tra risorsa umana e risorsa digitale. Un ente pubblico in grado di offrire un tale sistema si eleva a facilitatore per l’avanzamento dei modelli imprenditoriali del territorio.

L’ibridazione dei sistemi lavorativi non deve essere vista come una probabile sostituizione della presenza umana, ma deve essere considerata come integrazione al lavoro umano. La creazione di un sistema combinato migliora l’esperienza complessiva del servizio pubblico. Grazie a tutte queste tecnologie il cittadino si sentirà più vicino al mondo istituzionale o quantomeno non avrà più la percezione di dover fare azioni complesse e poco chiare.

L’ibridazione dei sistemi lavorativi non deve essere vista come una probabile sostituizione della presenza umana, ma deve essere considerata come integrazione al lavoro umano. La creazione di un sistema combinato migliora l’esperienza complessiva del servizio pubblico. Grazie a tutte queste tecnologie il cittadino si sentirà più vicino al mondo istituzionale o quantomeno non avrà più la percezione di dover fare azioni complesse e poco chiare.