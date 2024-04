Il Camp della Prevenzione: a Lecce un evento per informare e prevenire

Lecce si prepara ad accogliere un importante evento dedicato alla salute e alla prevenzione, con l’iniziativa “Il Camp della Prevenzione. In rete: prevenire e informare“, che si svolgerà mercoledì 24 aprile 2024 presso il Centro Sociale di Santa Rosa, in Via Ofanto, 1, a partire dalle ore 15:00.

L’evento è organizzato da un insieme di associazioni radicate e fortemente attive sul territorio:

– Anteas Lecce, l’Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà;

– Fnp Cisl Lecce, la federazione dei pensionati salentini della Cisl;

– Apmarr, l’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare;

– Cives Lecce, il Coordinamento salentino degli Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria;

– l’associazione Rare Diseases Onlus;

– l’Associazione Salentina Diabetici odv;

– l’Aps Rione Santa Rosa;

– Airsa, l’Associazione Indipendente Ricerca Salute e Ambiente;

– Angsa Lecce, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.

Nell’ambito dell’ evento si offriranno controlli gratuiti e informazioni preziose sulla salute.

I partecipanti avranno l’opportunità di sottoporsi a controlli vitali gratuiti, che includono la misurazione della temperatura corporea, del peso, della frequenza cardiaca, della saturimetria, della pressione arteriosa, dell’elettrocardiogramma, del glucosio nel sangue e della densitometria ossea. È importante prenotarsi per questi controlli in anticipo, contattando le associazioni coinvolte.

Inoltre, durante l’evento, saranno fornite informazioni dettagliate e dimostrazioni sui servizi online per la salute, oltre a una dimostrazione pratica di Bls su manichino.

Ma non è tutto. Il Camp della Prevenzione sarà anche l’occasione per il convegno di chiusura del progetto “Lo Sportello di Comunità” di Anteas Lecce, vincitore del bando Capitale Sociale 3.0.

Dopo i saluti di Romeo Delle Donne, presidente di Anteas Lecce, Antonio Zippo, Segretario Generale Fnp Cisl Lecce, Stefano Rossi, Direttore Generale dell’Asl di Lecce e Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, seguiranno gli interventi di Raffaella Arnesano, progettista sociale, su ‘Lo Sportello di Comunità: la rete sociale di prossimità. Relazione di progetto‘, Stefania Di Noia, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Sisp dell’Asl di Lecce su ‘Prevenzione è…benessere‘, Domenico Di Tolla, presidente dell’ Ordine dei Farmacisti di Lecce su ‘I presidi di prevenzione del territorio’ e Michele Fortuna, presidente di Cives Lecce su ‘Associazionismo e prevenzione‘.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Lecce e dintorni di accedere a servizi sanitari gratuiti, ricevere informazioni cruciali sulla prevenzione e partecipare a un importante dialogo sulla salute e il benessere collettivo.