Per un invecchiamento attivo e solidale, presentato lo Sportello di Comunità del Salento

Con la conferenza stampa svoltasi presso la Sala Open Space del Comune di Lecce, è stato presentato alla comunità salentina il progetto sull’invecchiamento attivo dal titolo ‘Lo sportello di comunità: la rete solidale di prossimità’ (Bando Puglia Capitale Sociale 3.0).

Presenti all’evento: l’Assessore al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, il Segretario Generale della Fnp Cisl di Lecce, Antonio Zippo, il presidente di Anteas Lecce, Romeo Delle Donne, il referente per il Terzo Settore della Fnp Cisl di Lecce, Ivan Pantaleo, la progettista Raffaella Arnesano.

Dopo la fase della formazione avvenuta nelle scorse settimane, i volontari di Anteas Lecce (l’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) sono pronti a gestire lo sportello che avrà il compito di dare risposte alle tante piccole-grandi domande che possono trasformarsi in altrettanti ostacoli per i cittadini anziani. I pensionati potranno rivolgersi agli operatori dello Sportello di Comunità, negli orari d’apertura stabiliti, per questioni legate ai temi delle prestazioni sociali, del sistema pensionistico, della difesa del consumatore, dell’inquilinato, della richiesta di servizi necessari alla presa in carica dei bisogni primari.

Finalità dello Sportello di Comunità

Realizzare un vero e proprio sportello di comunità in grado non solo di dare informazioni ai cittadini più anziani ma di diventare luogo di aggregazione e socializzazione per costruire una rete solidale di prossimità. È questo l’obiettivo del progetto che porteranno a termine l’Anteas di Lecce e la Fnp, la Federazione dei pensionati della Cisl salentina, vincitrici del Bando ‘Puglia Capitale Sociale 3.0.

Obiettivi del progetto

o promuovere la costituzione di un cantiere di prossimità in cui si possa definire un network attivo e propositivo tra enti locali, servizi socio-sanitari e organizzazione del terzo settore a sostegno della Terza e Quarta Età;

o valorizzare l’anziano come una risorsa sociale per la comunità;

o rendere accessibili i servizi di prossimità in grado di accogliere i bisogni degli anziani;

o promuovere azioni di attività ricreative ed aggregative.

Le attività dello Sportello di Comunità

Lo Sportello di Comunità sarà animato da una serie di attività partecipate che lo renderanno fulcro di iniziative di formazione/informazione:

– front office informativo (si daranno informazioni sui servizi del territorio diretti alla terza Età: dove curarsi, come chiedere le agevolazioni fiscali, come accedere ai servizi, ecc.);

– sportello di prevenzione e invecchiamento attivo attraverso l’organizzazione di incontri con professionisti della salute e del benessere psicofisico;

– orto sociale e mercatini di prossimità;

– laboratori d’arte;

– passeggiate di comunità.

Partner di Progetto

Partner di progetto sono: il Comune di Lecce, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, OPI – Ordine Professionale degli Infermieri, CIVES – Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, Fai Cisl di Lecce e Associazione SalentumTerrae.

‘Un pomeriggio con…’, il calendario degli incontri

Durante la conferenza stampa è stato presentato il calendario del programma di incontri ‘Un pomeriggio con…’, organizzato da Anteas Lecce ed ospitato presso il Centro Sociale ‘Santa Rosa’ di Lecce sito in Via Ofanto 2, incontri che avranno inizio il 15 marzo. Sarà l’occasione per incontrare psicoterapeuti, fisiatri, fisioterapisti, rianimatori, medici, psicologi, sociologi, nutrizionisti e discutere di tematiche estremamente importanti e attuali per un invecchiamento attivo della popolazione. Ecco il calendario:

15/3/2023, «La terza età e le nuove sfide» con Maria Cristina Frassanito – Psicoterapeuta (ore 16.30);

22/3/2023, «Artrosi: diagnosi, trattamento riabilitativo e prevenzione» con Alfredo Rovitti – Fisioterapista (ore 16.30);

29/3/2023, «Educazione ergonomica, prevenzione, posture e movimentazione corretta nelle patologie della colonna vertebrale» con Giovanni Pignatelli – Fisiatra (ore 17.00);

13/4/2023, «Disostruzione delle vie aeree» con Anna De Carlo – Istruttore Irc/Ircom (ore 16.30);

19/4/2023, «Allenare la mente, come imparare a stimolare in modo corretto la memoria» con Guido Scopece – Psicoterapeuta (ore 16.30);

27/4/2023, «Conoscere il dolore toracico. Distinguere un dolore intercostale da un infarto. procedura e gestione» con Francesco Abati – Medico del 118 di Lecce (ore 16.30);

10/5/2023, «Dieta come stile corretto» con Stefano Spagnulo – Nutrizionista (ore 16.30);

17/5/2023, «Buone pratiche per una vita in sicurezza» con Michele Fortuna – Direttore Infermieristico (ore 16.30);

27/9/2023, «La gestione delle emozioni» con Giuseppe Greco – Psicologo (ore 16.30);

4/10/2023, «Salute, servizi e qualità della vita» con Gianfranco Esposito – Sociologo (ore 16.30).

La formazione dei volontari

Dopo un puntuale percorso formativo, i volontari di Anteas Lecce sono pronti alla gestione dello Sportello di Comunità che consentirà loro di essere autentiche sentinelle sociali in grado di dare le risposte giuste alle domande dei cittadini anziani in difficoltà o di indirizzarli agli uffici deputati alla risoluzione dei problemi. Alla fase dell’ascolto, seguirà infatti quella più proattiva di presa in carico delle questioni sociali dell’utenza dello Sportello di Comunità. I volontari, dopo alcune lezioni di alfabetizzazione informatica con Andrea Albani, si sono formati in ‘Comunicazione e Ascolto’ con il sociologo Gianfranco Esposito e in ‘Comunicazione 2.0 e SocialMedia’ con l’editore di Leccenews24.it Vincenzo Corona. Hanno approfondito le tematiche sociali con il Direttore della Caritas di Lecce, don Nicola Macculi, e con le Responsabili dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lecce: Simona Terlizzi, Carmen Casciaro, Laura Miglietta, Maria Chiara Perrone, Lucia Marra.

Hanno discusso di inquilinato, con Alessandro Monosi, responsabile di Sicet Lecce e dei servizi messi a disposizione del cittadino dalla Rete Cisl con Loredana De Francesco, Oronzo Pasanisi e Valentina Pascali. Approfondimenti sui diritti dei consumatori sono scaturiti dagli incontri con Lucio Guida di Adiconsum Lecce.