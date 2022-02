“Per il tuo Cuore 2022”, dal 14 al 20 febbraio consulenze cardiologiche gratuite

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte nel mondo, con 18,5 milioni di vite perse ogni anno. In Italia sono responsabili del 34,8% di tutti i decessi, sia per gli uomini (31,7%) che per le donne (37,7%), con 230mila morti ogni anno certificate dall’Istat.

Diventa quindi prioritario ridurre il rischio cardiovascolare attraverso comportamenti modificabili e attività di prevenzione cardiovascolare.

La Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani Anmco, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, lancia l’iniziativa nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “per il Tuo cuore 2022”, che si svolgerà dal 14 al 20 febbraio.

Nel corso della settimana torna il consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, giunto alla sua sedicesima edizione, che a causa della diffusione pandemica da Covid-19, si svolgerà con un format diverso, ma sempre mirato alla promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio. La Fondazione attiverà infatti il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno oltre 660 Cardiologi Anmco delle Strutture aderenti all’iniziativa, con più di 1500 ore di consulenza cardiologica gratuita.

Pe quel che riguarda la provincia di Lecce, risponderanno alle domande degli utenti Antonio Francesco Amico, Ospedale San Giuseppe da Copertino; Donato Melissano, Presidio Ospedaliero “Francesco Ferrari di Casarano; Giovanni Carlo Piccinni, dell’Ospedale Civile “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli e Giuseppe Colonna, dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.