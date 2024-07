L’estate, un viaggio da vivere in sicurezza. Le campagne della Polizia Stradale

La sicurezza stradale non va mai in vacanza e d’estate, quando le vie si ‘animano’ di auto, moto e camper diretti verso le mete più ambite, verso le località più belle, verso i luoghi del divertimento, fare attenzione alla guida dovrebbe essere una priorità. Il traffico, le distrazioni, la stanchezza, il bicchiere in più, la fretta che ti spinge a premere il piede sull’acceleratore… possono mettere alla prova anche i guidatori più attenti. Le statistiche parlano chiaro, nei mesi clou della bella stagione gli incidenti aumentano. I numeri confermano che la sicurezza stradale non è una semplice raccomandazione, ma un dovere

I consigli sono sempre gli stessi: rispettare i limiti di velocità e le regole del codice della strada, allacciare sempre la cintura di sicurezza, mettere via il cellulare, non bere prima di mettersi al volante, guidare con prudenza e sensibilizzare gli altri sull’importanza di farlo, soprattutto i più giovani. Questo l’obiettivo delle campagne di sicurezza stradale promosse dalla Polizia Stradale.

La data da segnare in rosso sarà quella di venerdì 26 luglio, quando la rotatoria di Gallipoli tra via Delle Dune e via Gran Viale al Mare si colorerà di blu. Sarà presente il pullman azzurro, mezzo rappresentativo della Polizia Stradale dotato di una vera e propria aula multimediale. Un vero e proprio laboratorio itinerante dedicato alla sicurezza stradale. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

A bordo, sarà presente il personale specializzato che illustrerà la finalità delle campagne itineranti di sicurezza stradale volte a diffondere la guida sicura promossa dalla Polizia di Stato in tutta Italia.

La Lamborghini Huracán: un’auto da corsa al servizio della vita

Sarà presente, inoltre, la Lamborghini Huracàn utilizzata dalla Polizia di Stato in casi di emergenza per il trasporto di organi ed emoderivati.

L’evento, in programma dalle ore 8:00 alle ore 14:00, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro della Polizia Stradale e per informarsi sulle ultime novità in materia di sicurezza stradale.