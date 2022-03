Nella giornata internazionale della donna, scende in piazza la Polizia con la campagna “Questo non è amore”

In occasione della “Giornata internazionale della donna”, la Polizia di Stato, è scesa in piazza Sant’Oronzo a Lecce con la campagna permanente di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere “Questo non è amore”, argomento, che ha occupato e ancora occupa le prime pagine di cronaca.

Dal 2016 la campagna “Questo non è amore” costituisce un importante punto di riferimento delle strategie di carattere preventivo sviluppate in tema di violenza di genere e il camper della Polizia di Stato, ha tra gli obiettivi quello favorire l’emersione del fenomeno, offrendo alle vittime il supporto di un’equipe di operatori specializzati e in servizio presso le articolazioni interessate dall’argomento.

La presenza del mezzo contro la violenza di genere nel “Salotto Buono” di Lecce, dà un segnale della vicinanza delle istituzioni a tutte le donne, anche a coloro che, per mancanza di tempo o mezzi, non possono raggiungere gli Uffici di Polizia per ottenere maggiori informazioni sulla tematica in questione.

Presenti all’interno donne e uomini del Corpo con il compito di divulgare attraverso materiale illustrativo, le possibili azioni legali, trattate dettagliatamente dalla normativa in materia di violenza di genere conosciuta come “codice rosso” e i consigli utili con cui affrontare eventuali situazioni di violenza vissute.

L’iniziativa è stata estesa anche in provincia, a Gallipoli, tra Corso Roma, piazza Tellini e piazza Carducci con consegna, per una successiva e ulteriore divulgazione, alle attività commerciali presenti nelle strade; Taurisano, in piazza Castello; nei quattro licei di Nardò e a Galatina, nel convegno organizzato dall’Associazione “GioRe-giovani e realtà” dal titolo “Essere donna in un mondo che cambia”, evento a cui ha partecipato relatore il Dirigente del Commissariato locale, Vicequestore Eliana Martella.