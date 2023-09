“Vai piano, anch’io ho famiglia come te”, a Ruffano una campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali

Ruffano non lascia da soli gli animali. In queste settimane, prosegue in paese la campagna di sensibilizzazione al rispetto del Codice della Strada promossa dall’amministrazione comunale e seguita in prima persona dal consigliere con delega alla Sicurezza Mimmo Lucatelli.

Un’attività finalizzata non solo ad accrescere la sicurezza di tutti gli utenti della strada ma anche di cani e gatti che la popolano.

Nel comune del Sud Salento, sono stati installati nuovi cartelli in vari punti del territorio comunale, specialmente in prossimità di colonie feline o sui tratti stradali più trafficati e per questo più pericolosi.

Si tratta di cartelli che ritraggono due cuccioli, accompagnati da una frase breve ma dall’inequivocabile significato (“Vai piano, anch’io ho famiglia proprio come te”) che puntano a far ridurre a tutti gli utenti la velocità alla guida.

Attività che si unisce ad altre iniziative. Una di queste è “Riempi una ciotola” ed è già in atto. Si tratta di una raccolta di generi alimentari per cani e gatti di strada cui tutti possono unirsi attraverso una donazione.

È possibile prendervi parte nei supermercati e nelle attività commerciali di Ruffano che aderiscono all’iniziativa, dove, oltre alla locandina, si triva un apposito punto di raccolta.

Entrambe le iniziative sono promosse in collaborazione con l’associazione locale “Le Code Parlanti”.

“Queste iniziative uniscono la nostra progettualità sulla sicurezza stradale ad un proposito di salvaguardia della vita in generale. Mi piace pensare infatti che il riferimento alla famiglia, utilizzato nei nuovi cartelli, abbia una doppia valenza e ci faccia ricordare anche il fatto che gli animali fanno tutti parte di una grande famiglia: la stessa cui noi apparteniamo. Il nostro lavoro in questo senso proseguirà per cogliere l’impegno di tutti: come ricordiamo con ‘Riempi una ciotola’, l’aiuto di tutti è importante, in ogni misura”, ha affermato il Sindaco Antonio Cavallo.

Gli fa eco il consigliere Mimmo Lucatelli: “Abbiamo pensato a un invito a moderare la velocità di marcia che si traduca in un modo per salvaguardare la vita dei nostri animali (non solo domestici), nonché quella di tutti noi. È uno degli step della campagna di sensibilizzazione orientata alla protezione di tutti gli animali del nostro paese (con particolare attenzione rivolta ai randagi ed alle colonie feline) che proseguirà con una serie di altri interventi, anche col prezioso supporto delle volontarie dell’associazione locale ‘Le Code Parlanti’. L’efficacia di questi cartelli è già stata testata in vari Comuni del nord Italia, dove si è registrata una riduzione dell’incidenza dei gattini investiti. Lo stesso speriamo possa accadere nella nostra Ruffano, perché, come tutti sappiamo, la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.