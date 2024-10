Asl Lecce, avviata la campagna vaccinale antinfluenzale

Questa mattina, nella sede della Direzione Generale della ASL Lecce, è stata avviata la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanzae post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o a persone con compromissione del sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come, per esempio, personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. È raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.

Il vaccino è co-somministrabile con il vaccino antiCovid.

L’offerta dei vaccini contro l’influenza stagionale è assicurata dai Medici di Medicina Generale per la popolazione adulta e dai Pediatri di Libera scelta per bambini e adolescenti.

Hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale il Direttore Amministrativo Yanko Tedeschi, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Alberto Fedele, Marco Corsano, in rappresentanza dei Medici di Medicina Generale, il Direttore generale Stefano Rossi che ha ricevuto anche il vaccino antiCovid.

“L’influenza spesso viene catalogata come banale, ma i dati ci dicono che così non è. A seguito dell’influenza ci sono spesso danni, a distanza di tempo come accade per il Covid, come ictus, infarti. L’influenza è causa di complicanze serie soprattutto in persone con cronicità e con altre patologie. L’unica arma a disposizione della prevenzione è senz’altro la vaccinazione, per questa ragione, anche quest’anno, siamo al lavoro per favorire un’adesione massiccia alla vaccinazione ” ha dichiarato Fedele.

“La Medicina Generale c’è, siamo pronti. I nostri studi sono a disposizione, non occorre prenotarsi. Vacciniamo anche a domicilio i pazienti che non possono deambulare. Abbiamo l’obiettivo di vaccinare almeno il 60% dei fragili” ha dichiarato Marco Corsano, in rappresentanza dei Medici di Medicina Generale.

“L’anno scorso 8 milioni di italiani hanno avuto l’influenza, 800mila solo in Puglia. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per proteggere chi riceve il vaccino e le persone vulnerabili attorno. I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a distanza di tempo, con i vaccini anti Covid-19. Noi oggi abbiamo dato il buon esempio e invitiamo tutti a farlo” ha commentato il Direttore Generale Stefano Rossi.