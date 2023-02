Giornata Mondiale contro il cancro, il camper della prevenzione fa tappa in Piazza Sant’Oronzo

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day, celebrata il 4 febbraio, promossa da Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, domenica 5 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 Asl Lecce sarà in Piazza Sant’Oronzo a Lecce con il camper della prevenzione.

Nel camper-ambulatorio medico mobile saranno fornite informazioni sui programmi aziendali di screening oncologici e sui Centri di Orientamento Oncologico.

Il programma organizzato di screening è un percorso completo di prevenzione per ridurre la mortalità causata dai tumori al seno, al collo dell’utero e al colon-retto.

L’Azienda Sanitaria Locale salentina invita ad aderire al programma di screening inviando una lettera a casa dei cittadini coinvolti.

Le donne tra i 25 e i 64 anni ricevono la lettera per sottoporsi allo screening dei tumori del collo dell’utero. Le donne tra i 50 e i 69 anni ricevono la lettera per sottoporsi allo screening dei tumori al seno (mammografia). Donne e uomini tra i 50 e i 69 anni ricevono la lettera per sottoporsi allo screening dei tumori del colon-retto (ricerca del sangue occulto nelle feci attraverso un kit apposito da ritirare in farmacia presentando l’invito).

Partecipare agli screening è sicuro, gratuito e non richiede la prescrizione del proprio medico di medicina generale.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.894.594, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a [email protected].

La tappa del camper in Piazza Sant’Oronzo sarà occasione per far conoscere il Centro di Orientamento Oncologico per i pazienti con sospetta diagnosi e per pazienti con diagnosi già accertate che hanno bisogno di completare l’iter stadiativo necessario all’avvio della terapia.