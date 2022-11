In Piazzale Cuneo riqualificato un campo di calcio grazie al concorso di BKT

Una struttura interamente riqualificata in Piazzale Cuneo a Lecce, interamente finanziata da BKT.

Si chiama “Fattore Campo” ed è un progetto dedicato al sociale di BKT, title sponsor della Serie BKT da cinque anni, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. Protagonisti dell’iniziativa sono i tifosi che, giocando al concorso BKTpremia che permette di vincere numerosi premi, hanno la possibilità di accumulare punti per far scalare la propria squadra del cuore (scelta in fase di registrazione) nella speciale classifica di Fattore Campo.

Durante la stagione 2021-22 a vincere è stata proprio la città di Lecce che ha visto la riqualificazione del campo di calcetto di Piazzale Cuneo, situato nella zona 167.

La struttura, sarà così inaugurato in grande stile martedì 15 novembre alle 15 alla presenza dei dirigenti dell’US Lecce; Ernesto Chevanton; Carlo Salvemini, Sindaco del Capoluogo; Paolo Foresio, Assessore allo Sport; Lucia Salmaso, Ceo di BKT Europe; Carlo Longhi della Serie B; ed Edoardo Alzetta, di Havas Sport & Entertainment. Modererà l’incontro il giornalista di Sky Sport, Daniele Barone dell’Amministrazione Comunale.

L’evento sarà caratterizzato da una parte istituzionale, che prevederà il taglio del nastro e l’affissione di una targa celebrativa, seguito da un momento dedicato al quartiere. Verrà infatti organizzata una partitella tra i ragazzi della zona 167 e una rappresentanza delle giovanili dell’US Lecce con l’intento di unire tutto il quartiere in una grande festa. Ernesto Chevanton farà da arbitro speciale e ambassador. Inoltre, verrà realizzato un murales su uno dei caseggiati della zona 167. Come recita il motto di BKT “#LasciailSegno”, l’obiettivo del Brand è proprio quello di lasciare un segno tangibile e concreto nelle proprie attività. Essere presenti sul territorio in maniera concreta per il sociale.