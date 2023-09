“Diabetes on the waves”, a Santa Caterina un campo scuola per i ragazzi affetti da diabete

Dall’8 al 10 settembre, presso il Circolo Nautico “La Lampara” a Santa Caterina di Nardò, si svolgerà il sesto Campo scuola regionale “Diabetes on the waves”, organizzato dalla Rete diabetologica pediatrica pugliese in collaborazione con la Feder Diabetici Puglia Aps. Partecipano i centri diabetologici pediatrici di Bari (Ospedale Pediatrico in collaborazione con la Feder Diabetici Puglia Aps “Giovanni XXIII” e Clinica Pediatrica Universitaria “Trambusti”), Francavilla Fontana e Gallipoli.

L’iniziativa, che ha il patrocinio di Asl Lecce, è un’esperienza all’insegna dello sport in cui, nello spirito dei campi scuola, 35 ragazzi con diabete, si autogestiranno, nel diabete e nell’attività fisica, imparando a conoscere il mare, i venti e i compagni di viaggio.

Il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” è il Centro di riferimento dell’Azienda Sanitaria Locale salentina per la cura del diabete in età pediatrica. Qui fa riferimento larga parte dei pazienti della provincia con diabete all’esordio, spesso in chetoacidosi. La chetoacidosi è una condizione (d’esordio, ma non solo) che può avere conseguenze anche molto gravi, che si protrae se la patologia di fondo non viene individuata ai primi sintomi (polidipsia, poliuria, enuresi, dimagrimento, astenia).

Il Centro è impegnato da molti anni, dapprima nella costituzione, e successivamente nell’aggiornamento periodico del registro nazionale del diabete insulino dipendente in età pediatrica, nell’ambito del Gruppo di Studio sul Diabete della Siedp (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), collaborazione che ha dato vita negli anni a varie pubblicazioni scientifiche. Uno degli obiettivi del registro è proprio la riduzione della chetoacidosi diabetica e delle sue complicanze, condizione purtroppo ancora presente in tutto il territorio nazionale.

Nel Reparto è attivo il Centro prescrittore per le tecnologie complesse per il diabete in età pediatrica di “Via Miglietta”. A questa realtà si affianca il Day Service di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, in cui i pazienti vengono seguiti per il follow up periodico, e dove è presente un ambulatorio dedicato di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica per le prime visite di pazienti provenienti da altre strutture o dal territorio e per le visite di follow up (per accedere è necessaria la prenotazione al Cup e la richiesta di visita diabetologica pediatrica). Per info: [email protected], tel 0833-508303 (ore 12-13 lunedì, giovedì e venerdì, ore 14.30-15.30 martedì e mercoledì).