Posata la prima pietra del nuovo Campus Scolastico a Copertino

Un vero e proprio Campus scolastico, green, accessibile, inclusivo, dinamico, da utilizzare a tempo pieno, aperto alla comunità e in armonia con il territorio. Sono le caratteristiche altamente innovative e all’avanguardia del nuovo complesso scolastico che la Provincia di Lecce realizzerà a Copertino, con un investimento complessivo di 21 milioni e 650mila euro.

Il progetto della struttura scolastica dotata di tecnologie di ultima generazione sarà attuato per stralci funzionali nell’area dove sono presenti l’Istituto d’istruzione secondaria superiore Vittorio Bachelet e il Liceo Don Tonino Bello, a cui il nuovo complesso sarà collegato in modo diretto e funzionale.

Oggi, in occasione del concreto inizio ai lavori del primo stralcio già interamente finanziato con le risorse del PNRR – M4C1Inv. 3.3, per un importo complessivo di 6 milioni e 600mila, il presidente della Provincia Stefano Minerva ha posto la prima pietra nell’area dove saranno realizzate 16 aule e gli spogliatoi della palestra (superficie interessata 1.754 mq).

“La Provincia mette a disposizione le idee necessarie per costruire infrastrutture che rendano i luoghi di conoscenza e studio all’altezza dei sogni dei nostri ragazzi. Diciamo spesso che la nostra azione è rivolta alle nuove generazioni. Oggi raccontiamo con i fatti i principi in cui crediamo. Investire somme consistenti in una scuola pubblica, che è innovativa e che darà spazi straordinari a chi la vivrà per molte ore, dagli studenti al corpo docente, è un atto tangibile di come immaginiamo questo territorio nei prossimi anni. Un territorio accogliente negli spazi dove si formano i cittadini del futuro”, sono state le parole del presidente Stefano Minerva.

Erano presenti all’apertura ufficiale del cantiere l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo, il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Copertino Carlo Agostini, il dirigente del Servizio Edilizia scolastica provinciale Dario Corsini, il progettista e rappresentante legale della società Eutecne srl Federico Frappi, i dirigenti scolastici del Liceo Don Tonino Bello Paola Alemanno e dell’IISS Bachelet Giuseppe Manco e il parroco della Chiesa Santa Maria ad Nives don Adriano Dongiovanni.

Il Campus scolastico di Copertino contribuirà in modo sostanziale alla riorganizzazione scolastica del territorio, attraverso il linguaggio architettonico innovativo che caratterizza quest’opera strategica.

Per i restanti stralci funzionali è stato prodotto un progetto definitivo che prevede la realizzazione del corpo palestra, per un importo complessivo pari a 2 milioni e 650mila euro (stralcio 2); di ulteriori 16 aule, uffici e biblioteca, per un importo complessivo pari a 9 milioni e 430mila euro (stralcio 3); della mensa, per un importo complessivo pari a 2 milioni e 970mila euro (stralcio 4).

La progettazione, ha sviluppato un’idea innovativa e sostenibile. Il layout interno è definito dalla sequenza di ambienti formali e informali che si integrano in modo complementare e dinamico, trasformando un insieme di funzioni complesse ed articolate in uno spazio continuo, in cui è garantita la massima inclusività e accessibilità verso tutte le tipologie di utenza.