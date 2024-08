Porto Cesareo connessa, un nuovo canale WhatsApp e numero di pronto intervento per la Polizia Locale

Porto Cesareo si digitalizza e mette a disposizione dei cittadini e dei turisti un nuovo servizio innovativo per garantire una maggiore sicurezza e informazione in tempo reale. Da oggi è attivo un canale WhatsApp ufficiale e un numero di pronto intervento dedicato alla Polizia Locale.

Grazie a questa nuova iniziativa, sarà possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone tutti gli aggiornamenti sulla viabilità, le ordinanze, gli eventi e qualsiasi altra informazione utile per vivere al meglio il territorio. Il canale WhatsApp, raggiungibile al link apposito, rappresenta un punto di riferimento costante per rimanere informati e per segnalare eventuali problematiche.

Un servizio fondamentale per la nostra comunità, non più rinviabile” ha dichiarato il Sindaco Silvia Tarantino. “Il nostro territorio è vasto e durante la stagione estiva la presenza di turisti aumenta notevolmente. Le forze dell’ordine svolgono un lavoro eccezionale, ma era necessario creare un canale di comunicazione diretto con i cittadini per garantire una maggiore efficienza e tempestività nelle risposte”.

Il Sindaco ha inoltre ringraziato il Comandante Lorenzo Renna per la sua disponibilità e collaborazione nel rendere possibile questo importante progetto. “Grazie al suo impegno, siamo riusciti a realizzare un servizio che va incontro alle esigenze dei cittadini e che contribuisce a migliorare la qualità della vita a Porto Cesareo”.