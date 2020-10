Tutta la vita passata in canile e adesso a Dante serve un’adozione, cercasi famiglia per l’amico a quattro zampe

Non ha mai visto nient’altro oltre al recinto che per quattro anni è stata la sua casa. Dante è un cane di quattro anni che da sempre vive in canile in attesa di una famiglia che sia pronta ad accoglierlo. Sono sempre troppe le storie come quella di Dante che strappano qualche lacrima di tristezza.

È benvoluto da tutti l’amico a quattro zampe che viene descritto da chi si occupa di lui come un cane buono e ‘rispettoso dell’universo’, bello ma anche ‘coccolone’. Non si tratta di un cane di razza ma nulla ha da invidiare ai suoi colleghi dotati di pedigree.

Dopo 4 anni passati in canile, però, il tempo per cercare una famiglia sta finendo. Il cane dal pelo bianco, infatti, al momento si trova in stallo fuori dal canile ma ancora per poco. Dante ha bisogno di trovare una famiglia al più presto.

Per chi volesse adottarlo, in provincia di Lecce, il numero da chiamare è il 3934905594.