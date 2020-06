Lancia un cucciolo dal finestrino dell’auto, ma i Carabinieri lo fermano e lo denunciano

Gli appelli che da anni si susseguono ormai incessantemente per convincere i malintenzionati a non abbandonare i cani, evidentemente non hanno sortito alcun effetto sulla coscienza di un 69enne di Manduria che ha pensato bene di sbarazzarsi di un piccolo cane lanciandolo dal finestrino della sua auto.

Non aveva fatto i conti con gli Uomini dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Oria che, impegnati in un pattugliamento nei pressi di Contrada Schiavoni, hanno sorpreso l’uomo alla guida della sua autovettura, mentre lanciava il cucciolo dal finestrino.

L’animale, di razza meticcia, era sprovvisto di microchip. Una volta recuperato ed appurato che stesse in buona salute, senza alcuna frattura visto il lancio a cui era stato sottoposto dall’abitacolo della vettura dell’uomo, è stato affidato alle cure del servizio veterinario dell’ASL di Brindisi per la successiva adozione.

Il 69enne è stato denunciato in stato di libertà.