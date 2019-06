Marijuana al bando, Moige: “Venduta a minori”. Cannabis Web Store: “Vietate solo le infiorescenze”

In un botta e risposta forse non voluto, si apre il dibattito tra commercianti di cannabis light e genitori. È recentissimo lo stop della Cassazione che ha stabilito che olio, resina, infiorescenze e foglie di cannabis sativa non possono essere vendute. È la cosiddetta marijuana light ad essere messa al bando: chi la vende, adesso, commette reato, salvo che tali prodotti “siano in concreto privi di efficacia drogante”.

E il Movimento Italiano Genitori interviene sulla questione con dati alla mano. Citando le statistiche dell’Università europea di Roma, il Moige prende una posizione netta sulla vendita della cannabis light. Sarebbero dati preoccupanti quelli dell’indagine “Venduti ai minori” che affrontano i temi di legalità e di informazione da parte dei più giovani.

Secondo i risultati presentati dal Movimento Italiano Genitori, inoltre, i ragazzi sarebbero disinformati sulle conseguenze per la salute, punto molto dibattuto. Ad aggravare la situazione ci sarebbe poi l’assenza di cartelli in una buona percentuale di negozi che avvertono esplicitamente che non si vende ai minori.

Una situazione spinosa che non lascia indifferenti gli esercenti delle attività interessate. In attesa di un quadro meglio delineato, a tutela dei marchi nazionali venduti da “Cannabis Web Store”, i distributori presenti nella rete saranno destinati alla vendita di drinks, biscotti, taralli ed altri prodotti, tutti alla cannabis. Tutto al di fuori delle infiorescenze della canapa che torneranno in vendita qualora ci sia un definitivo pronunciamento normativo sui livelli di “efficacia drogante” delle sostanze.

Per tutti questi prodotti commerciali, inoltre, decade anche il limite di vendita ai maggiorenni. Nei fatti, non ci dovrebbe essere bisogno della tessera sanitaria per acquistarli.