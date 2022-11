Rischia di soffocare per la presenza di una capsula dentaria di metallo nel panino. La denuncia a Leccenews24

Ha rischiato di soffocare a causa della presenza di un corpo estraneo di metallo all’interno di un panino. Il grave episodio è accaduto ad un salentino. La sorpresa ancora più grande nello scoprire che l’oggetto null’altro era che una protesi dentaria, uno di quei rivestimenti in metallo che si inseriscono in bocca per incapsulare un dente rovinato.

‘Quello che mi è accaduto è gravissimo – dice il malcapitato a Leccenews24 -. Mi sono subito recato nel negozio di generi alimentari dal quale avevo acquistato il pane per lamentarmi. La proprietaria costernata mi ha fatto sapere che lo riferirà al forno da cui acquista il prodotto, anche se l’episodio non poteva essere certamente addebitato a lei. Fortuna ha voluto che abbia masticato più volte il boccone e mi sia accorto di quel pezzo di metallo, altrimenti avrei rischiato di soffocare. Trovo incredibile che con tutte le norme igieniche e di sicurezza che si devono rispettare nei luoghi di lavoro sia accaduto un episodio così grave!’