“Il lavoro che verrà”, arriva il nuovo Career day organizzato da Unisalento e dedicato al lavoro

Una data da segnare sul calendario, quella organizzata per il Career day di Lunedi 21 Giugno dall’Università del Salento e rivolta all’attività di orientamento lavorativo per tutti gli studenti e studentesse di ateneo, intitolata “Il lavoro che verrà”.

“L’iniziativa offre l’occasione per riflettere sui cambiamenti in atto nella domanda occupazionale e l’emergere di nuove figure professionali, a partire da quelle più direttamente collegate alla digital transformation che sta profondamente trasformando il mondo del lavoro” si legge nel comunicato pubblicato sul sito dell’Università, in questo modo si offre agli studenti la possibilità di confronto diretto con le principali aziende del Salento, per comprendere quali sono le dinamiche e soprattutto le esigenze occupazionali richieste da parte del nostro territorio.

Programma e orari dell’evento

È prevista per le ore 15.00, l’apertura del Career day organizzato dall’Università con i saluti da parte del Rettore Fabio Pollice che presenterà la giornata.

A seguire gli interventi di Stefano Camerini, responsabile supervisore di Adecco Group, Germano Buttazzo, responsabile di vendita della piattaforma social Linkedin, e Lucia Iacono, Presidente del Consiglio degli Studenti.

Poi la parola data al professore Attilio Pisanò, per una breve presentazione anche dei corsi di laurea magistrale di Unisalento per passare poi agli incontri con le aziende previsto per le ore 16.15.

La presentazione dell’incontro sarà affidata al professor Oronzo Trio, prima delle “Sessioni parallele” in cui studenti e laureati delle varie facoltà potranno consegnare i loro curricula.

Per poter partecipare all’evento, infine, basta prenotarsi ai colloqui tramite il seguente link https://bit.ly/team-unisalento-career-day