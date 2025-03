Musica, sfilate di gruppi mascherati e divertimento. Torna a porto Cesareo il “Carnevale Cesarino”

Torna a Porto Cesareo l’atteso appuntamento con il Carnevale Cesarino, che quest’anno si fa in due.

Musica, sfilate di gruppi mascherati, divertimento e soprese per grandi e piccoli, domenica 2 e 9 marzo a partire dalle 15.

Una grande festa di comunità che ha coinvolto nelle settimane passate tanti cesarini per la realizzazione di maschere e abiti a tema per ognuno dei gruppi che si contenderà la fascia del più bello, più originale, più divertente e molto altro ancora.

L’evento è organizzato dal Comune di Porto Cesareo, in collaborazione con Vista e ha visto in attività da mesi, il Comitato Spontaneo del Carnevale, che ha coinvolto artisti della cartapesta del posto nella realizzazione di opere straordinarie per l’occasione.

Tra gli appuntamenti il Carnival Party presso lo Scalo d’Alaggio con: Frizzo // Max Latino Giorgio Rude DJ & Savi Vincenti

“Maschere, colori e musica per un Carnevale che farà brillare Porto Cesareo, pieno di voglia di stare insieme, e raccontare una storia straordinaria. Anche questo è turismo e destagionalizzazione”, commenta l’assessore Barbara Paladini.

“La comunità cesarina ha alle spalle una lunga tradizione legata al Carnevale, che si tramanda di generazione in generazione e tiene unite famiglie, amici, gruppi di lavoro quasi investiti, già durante il periodo natalizio, da un’ondata di allegria e voglia di stare insieme che li porta a riunirsi per tessere le trame della festa finale. Tutto questo è straordinario”, commenta il sindaco Silvia Tarantino.