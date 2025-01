“Storico Carnevale di Gallipoli”, pubblicato l’Avviso Pubblico per i gruppi mascherati

Il Comune di Gallipoli è pronto a dare il via all’attesissima edizione 2025 dello “Storico Carnevale”, una manifestazione che da anni celebra la creatività, la tradizione e la passione della comunità locale e non solo. L’evento si conferma uno degli appuntamenti più importanti del calendario cittadino, portando in scena le spettacolari sfilate di carri allegorico-grotteschi e gruppi mascherati che animeranno le strade della città il 23 febbraio e il 2 marzo 2025.

L’avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale, invita associazioni, parrocchie, scuole di danza e teatrali, istituzioni scolastiche e altri gruppi interessati, a partecipare a questa grande celebrazione. L’adesione è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono contribuire alla magia del Carnevale, nel rispetto delle linee guida indicate: originalità, vivacità e rispetto del decoro e della morale saranno al centro della valutazione.

La partecipazione non solo permette di prendere parte a un evento di rilevanza culturale, ma offre anche l’opportunità di ottenere un supporto economico. Ai primi 12 gruppi che presenteranno la propria domanda entro il 10 febbraio 2025 sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto di 500 euro, finalizzato a coprire parzialmente le spese sostenute per costumi e allestimenti. Anche il gruppo mascherato dedicato al concorso “Titoru” potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto di 500 euro, premiando così l’impegno creativo di tutti i partecipanti. I premi per i vincitori del concorso mascherato ammontano fino a 600 euro per il primo classificato, con riconoscimenti anche per i successivi quattro gruppi più meritevoli.

Il vicesindaco e assessore con delega al Turismo e Spettacolo, Tony Piteo, ha dichiarato: “Il Carnevale di Gallipoli è un appuntamento che racchiude l’anima festosa e creativa della nostra città. Vogliamo rendere questa edizione 2025 ancora più speciale, coinvolgendo quante più realtà possibili, sia locali che esterne. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo e a dare libero sfogo alla fantasia, perché il Carnevale è soprattutto una festa di condivisione.”

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Turismo e Spettacolo del Comune di Gallipoli ai numeri 0833 275538 o 0833 275507, oppure inviare una PEC all’indirizzo [email protected].