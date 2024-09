Prevenzione e benessere…in piazza, a Lecce arriva la Carovana della Salute

La Carovana della Salute si conferma un appuntamento imperdibile per la comunità salentina. Organizzata dalla Fnp Cisl, il sindacato dei pensionati, in collaborazione con l’Asl di Lecce e Anteas Lecce questa iniziativa gratuita offre un’opportunità unica per prendersi cura del proprio benessere e accedere a una vasta gamma di servizi sanitari. Il 28 settembre, il Centro Sociale di Via Matera, a Lecce, si trasformerà in un vero e proprio polo di salute, mettendo a disposizione dei cittadini visite specialistiche, screening e consulenze di ogni tipo.

La manifestazione ha il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Ordine dei Medici della provincia di Lecce, Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, OPI Lecce, CSV Brindisi – Lecce.

Visite Specialistiche e Screening Gratuiti

La Carovana della Salute rappresenta un’occasione preziosa per effettuare visite specialistiche e screening senza costi aggiuntivi. Grazie alla presenza di numerosi medici e specialisti, sarà possibile sottoporsi a controlli per la vista, l’udito, la pelle, il cuore e molto altro ancora. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla popolazione anziana e a chi ha difficoltà ad accedere alle cure. Ecco l’elenco completo dei controlli e delle visite che si possono effettuare:

– controllo della vista;

– controllo dell’udito e dello stato di salute dell’apparato uditivo (dott.ssa F. Marra);

– consulenze nutrizionistiche (dott.ssa A. Marullo, dott.ssa E. Cillo, dott.ssa L. Perrone, dott.ssa V. Micella);

– consulenza endocrinologica e diabetologica (dott.ssa G. G. Cazzetta, dott. P. Daniele);

– consulenza dermatologica (dott. L. Rubino, dott. E. Sordi);

– ECG con refertazione ed indicazioni (dott. A. Martino, dott. F. A. De Nuccio, dott. F. Vilei, dott. M. Trianni, dott.ssa M. Concilio);

– consulenza neurologica (dott. A. Merico);

– consulenza nefrologica (dott.ssa L. Ferraro, dott.ssa F. Zippo);

– consulenza senologica con ecografia (dott. D. Sergi, dott.ssa I. Mancarella);

– MOC (densitometria ossea) con refertazione di medici reumatologici (dott. G. Carlino, dott. F. Diomeda, dott.ssa D. Costanza);

– ecografia addome ed ecografia tiroide (dott. F. Mongiò, dott. F. Monteforte, dott.ssa S. Donno, dott. R. Cavalera);

– screening metabolico;

– sportello sostegno psicologico (dott.ssa S. Paladini, dott.ssa B. Dell’Anna, dott.ssa D. Pastore);

– tipizzazione del midollo osseo;

– promozione attività vaccinale: vaccinazione HPV, anti herpes Zoster e anti pneumococcica a cura del Dipartimento di Prevenzione SISP Lecce (dott.ssa S. Di Noia);

– informazioni e dimostrazioni pratiche per l’accesso ai servizi on-line per la salute quali prenotazioni visite, pagamento ticket e Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come prenotare

Per prenotare le visite gratuite occorre chiamare la FNP CISL LECCE al seguente numero: 0832.1527583, da lunedì 23 a giovedì 26 settembre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fino ad esaurimento posti.

Consulenze e Informazioni

Oltre alle visite mediche, la Carovana della Salute offrirà una serie di consulenze gratuite su tematiche importanti per la salute. Nutrizionisti, psicologi, endocrinologi e molti altri professionisti saranno a disposizione per fornire consigli personalizzati e rispondere a ogni domanda. Inoltre, saranno allestiti stand informativi su temi come la prevenzione delle malattie, l’importanza di una dieta equilibrata e l’attività fisica.

Prevenzione…in scena! Incontri, focus, panel, dibattiti, spazi autogestiti…in Auditorium

In parallelo alle attività sanitarie, si svolgerà un ricco programma di incontri e dibattiti nell’Auditorium del Centro Sociale. Esperti del settore affronteranno temi cruciali come le malattie croniche, la prevenzione dei tumori e l’importanza della diagnosi precoce. Saranno inoltre organizzati workshop e laboratori pratici per coinvolgere attivamente i partecipanti.

Gli spazi saranno autogestiti dalle associazioni e dagli enti partner dell’evento: Sos per la Vita Onlus, Associazione Apmarr, Anteas Lecce, Fondazione di Comunità del Salento, Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Asl di Lecce, Admo Puglia e Centro Immunotrasfusionale dell’ Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, Cives Lecce, Centro Diabetologico del D.S.S. di Nardò, Centro Screening dell’ Asl di Lecce, Consorzio Agorà Oxo, Maico, Airsa, Misericordie Otranto, Fondazione Ant, Associazione Malattie Rare e Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Al termine della serata l’intrattenimento sarà affidato alla musica e alle danzi popolari salentine a cura del Gruppo Nachiru.

Un’iniziativa di Comunità

La Carovana della Salute è un progetto che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontariato. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura della prevenzione e di creare una rete di servizi a sostegno della salute dei cittadini. La partecipazione di tutti è fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Tavola Rotonda di introduzione all’ evento (venerdì 27/9)

La Carovana della Salute sarà anticipata dalla tavola rotonda ‘Comunità in Salute, dalla Prevenzione al Benessere’ che si svolgerà venerdì 27 settembre p.v., alle ore 10.00, presso la Sala Open Space del Comune di Lecce in Piazza S. Oronzo.

Ai saluti istituzionali di Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce, Filippo Turi, Segretario FNP CISL Puglia, Ada Chirizzi, Segretario Generale CISL Lecce, introdotti da Antonio Zippo, Segretario Generale Fnp CISL Lecce, seguiranno gli interventi di:

– Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Lecce;

– Marcello Antonazzo, Presidente Ordine professioni infermieristiche Lecce;

– Domenico Di Tolla, Presidente Ordine professionale Farmacisti Lecce;

– Donato De Giorgi, Presidente Ordine professionale dei Medici Lecce;

– Luigi Conte, Presidente Csv Brindisi-Lecce.

Modererà il dibattito Vincenzo Corona.

Partner e sponsor

Partner della manifestazione sono: Apmarr, Esperti Visione, Maicol, Sos per la Vita, Airsa, Misericordia Otranto, Cives Lecce, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Ant, Admo, Rare Diseases Onlus, Fondazione di Comunità del Salento, Taranto Oculisistica, CISL Medici Lecce, CISL Lecce, FP CISL Lecce.

Sponsor: Echolight, Vivi Banca Network, Pro.Med.4.