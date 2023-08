Carrelli stoccatori elettrici: aumenta la produttività del tuo magazzino

Con il passare degli anni tante aziende stanno puntando sempre di più su forme di energie rinnovabili per alimentare i carrelli stoccatori destinati alla movimentazione e allo spostamento della merce. Ormai, carrelli elevatori elettrici stanno prendendo il posto dei carrelli alimentati a combustione interna. I carrelli stoccatori, infatti, sono diventati altamente performanti, essendo capaci di movimentare carichi pesanti e voluminosi in pochissimo tempo, risultando essere un’ottima soluzione per ridurre l’impatto che le aziende hanno sull’ambiente.

Le caratteristiche dei carrelli stoccatori

In genere i carrelli stoccatori per uso industriale hanno una capacità massima pari a 2 tonnellate e possono sollevare carichi fino a 6 metri d’altezza in tutta sicurezza, sia per la merce che per gli operatori. Al fine di massimizzare il lavoro di movimentazione, normalmente tali carrelli vengono progettati con un design ergonomico che permette a chi li utilizza di lavorare comodamente e di muoversi con agilità anche negli spazi e corsie stretti.Inoltre i carrelli stoccatori di ultima generazione sono dotati di batterie elettriche agli ioni di litioche garantiscono un utilizzo prolungato del mezzo senza un rapido calo delle prestazioni e la possibilità di smaltirle senza avere impatti negativi sull’ambiente una volta terminato il proprio ciclo di vita. Ancora, i carrelli elettrici sono ecologici e silenziosi, caratteristiche che permettono un utilizzo degli stessi anche in ambienti chiusi e pocoventilati come ad esempio i supermercati o i laboratori.

Aumentare la produttività del magazzino

L’uso di carrelli elevatori elettrici permette anche di aumentare la produttività della propria attività. Infatti, utilizzando i transpallet elettrici è possibile gestire al meglio tutte quelle attività in cui sono necessarie velocità e accelerazione elevate nello spostamento delle merci. I carrelli elevatori elettrici, in altre parole, si rivelano essere particolarmente utili per lo stoccaggio delle merci (anche di notevole dimensione) nell’area di smistamento, per il carico e lo scarico delle merci, per il trasporto orizzontale e verticale delle merci e infine per l’approvvigionamento delle linee di produzioni.

Come scegliere i carrelli elevatori elettrici

Scegliere un carrello elevatore elettrico non è una cosa semplice. Gli elementi da prendere in considerazione quando si acquista un carrello elevatore elettrico, infatti, sono svariati e molti di essi sono connessi all’uso quotidiano che si fa di tale mezzo nella propria realtà aziendale. Pertanto, occorre precisare fin da subito che non esiste un modello di carrello elettrico perfetto, esistono però diversi modelli che potrebbero essere più o meno adatti ai vari settori e alle singole esigenze di un’azienda. Tra i vari aspetti da considerare, in ogni caso, c’è sicuramente il livello di tecnologia del carrello elevatore elettivo. È sempre consigliabile valutare con attenzione la presenza di funzioni avanzate che siano capaci di aumentare l’efficienza del mezzo e, conseguentemente, del lavoro svolto. Ancora, è bene acquistare il carrello elevatore presso un’azienda affidabile e riconosciuta dal mercato in modo da evitare spiacevoli sorprese, come ad esempio rotture e disagi che potrebbero rallentare la gestione del magazzino all’improvviso. Infine, è necessario prestare attenzione anche alle caratteristiche tecniche dei vari carrelli elevatori presenti sul mercato. È fondamentale, infatti, scegliere un modello che abbia le dimensioni adatte alle proprie esigenze in modo da poterlo sfruttare al meglio.

Perché usare carrelli elevatori elettici

Usare i carrelli elevatori elettricipuò offrire notevoli benefici. In primo luogo, i costi: anche se l’acquisto degli strumenti elettrici è più elevato, a lungo andare permettono di risparmiare: ad esempio, l’energia elettrica ha un costo relativamente basso e l’assenza dei liquidi di raffreddamento e dell’olio motore permettono di ridurre gli interventi di manutenzione con conseguente risparmio di denaro.

Un altro aspetto interessante è che tali carrelli elevatori non hanno bisogno di essere collocati in una apposita stanza ventilata poiché, come anticipato, non rilasciano emissioni dannose. Tali carrelli inoltre garantiscono le medesime prestazioni dei carrelli alimentati a in altro modo,pur rimanendo pienamente compatibili con l’ambiente. Infine, grazie allo sviluppo della tecnologia, i carrelli elevatori elettrici sono sempre più sicuri, sia per le merci trasportate che per i lavoratori che li utilizzano e per gli altri presenti nei magazzini. Alcuni carrelli, infatti, possiedono particolari software di controllo che consentono agli operatori di movimentare i propri carrelli in modo rapido e preciso riducendo al minimo i pericoli derivanti dall’uso di questi mezzi.