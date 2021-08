Proseguono le iniziative de “La Carta di Leuca”, ad Aradeo un incontro con Pinuccio di Striscia la Notizia

Prosegue il programma della sesta edizione de la “Carta di Leuca”, organizzata dalla Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, che quest’anno verte sul tema “Mediterraneo e pandemia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace”.

Nonostante le numerose richieste, quest’anno prenderanno parte alla manifestazione solamente 30 giovani provenienti dall’Italia e dai Paesi del Mediterraneo. Lo scorso anno l’iniziativa si è svolta online, mentre, dal 2016 al 2019 sono state 300 le partecipazioni.

Nell’ambito dell’evento, domani, martedì 10 agosto, ad Aradeo, alle ore 19.30 presso l’Anfiteatro “Pino Zimba” nella Villa Comunale, si svolgerà “Peace³”, un incontro pubblico con l’inviato di “Striscia La Notizia”, Pinuccio, nome d’arte di Alessio Giannone, al quale prenderà parte, con un saluto iniziale, il Sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti.

Pinuccio

Alessio Giannone nasce a Bari il 29 maggio 1979. Agli studi liceali affianca varie esperienze teatrali. Durante gli anni dell’università organizza in alcune scuole superiori laboratori di teatro. Da queste esperienze nascono diverse messe in scena, alcune premiate in festival teatrali. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, intensifica la sua attività di regista. Scrive programmi per alcune emittenti televisive pugliesi e scopre la satira sul Web. Nel 2010 gira il documentario “Favorite”, storie di ebrei nel Salento, presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e pubblicato sul sito del “Corriere della Sera”. Nel 2011 vince il concorso Progetto Memoria, indetto dall’Apulia Film Commission, con la sceneggiatura di “Binari”, ispirata alla storia dell’editore Vito Laterza. Nel 2012 realizza il cortometraggio “La Sala”, che partecipa alla sezione Nuovi Orizzonti della 69a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il personaggio Pinuccio nasce nell’ottobre 2011 nella sezione di YouTube dedicata alla satira.

Il programma di “Carta di Leuca”

Dopo che i trenta partecipanti avranno percorso un itinerario, con un programma quotidiano di eventi, che avrà interessato i territori di Nardò, Aradeo, Matino, Ugento, Alessano e Santa Maria di Leuca , “Carta di Leuca 2021” si concluderà all’alba del 14 agosto, quando i partecipanti cammineranno insieme al Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli, per il pellegrinaggio notturno “Verso un’Alba di Pace”, che dalla Tomba del Servo di Dio, Don Tonino Bello ad Alessano raggiungerà il Piazzale del Santuario di Santa Maria De Finibus Terrae, lungo un percorso che seguirà la “Via dei Pellegrini”, con stradine rurali costellate dalla presenza di numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla Vergine Maria.