In arrivo le cartelle dei Consorzi di Bonifica. Adiconsum: ‘Ma quali servizi dovrebbero pagare i cittadini?’

Perché pagare per un servizio di cui non si è usufruito? Adiconsum Lecce scende in campo al fianco dei cittadini contro le cartelle emesse dai consorzi di bonifica per gli anni 2019, 2020 e 2021 e residui sotto il minimo dal 2018 al 2021 per i codici tributo 630 e 648.

Infatti il Consorzio Ugento Li Foggi ha inviato ai comuni interessati la richiesta di informare i cittadini.

“Nel mentre la crisi energetica continua a erodere le risorse dei consumatori contribuendo a determinare anche un’inflazione che sfiora il 12% – con i cittadini che non riescono ormai nemmeno ad acquistare i beni di prima necessità -, ecco che si affacciano all’orizzonte le nuove cartelle dei consorzi di bonifica. Questo nonostante sia noto a tutti – politici regionali compresi – che i Consorzi non hanno erogato i servizi di cui chiedono il pagamento e che i cittadini per mantenere in vita quel che è rimasto delle terre devastate dalla xylella stanno continuando a investire a proprie spese”.

Parole chiare quelle di Lucio Paolo Guida, Segretario Provinciale di Adiconsum Lecce. Una presa di posizione forte contro i consorzi e a favore dei cittadini ma che non dimentica di lanciare i suoi strali nei confronti della Regione Puglia.

“La Regione è così attenta ai problemi dei consumatori che i recenti contributi regionali per i ristori dai danni della xylella sono stati concessi solo a chi è iscritto alla CCIAA con partita iva, ignorando che il grosso dei territori è in mano a piccoli agricoltori e famiglie consumatori. Di questi, a nessuno importa”.

Gli iscritti ad Adiconsum Lecce per l’anno in corso possono richiedere un appuntamento per analizzare le cartelle dei Consorzi di Bonifica, ricevere informazioni, assistenza e consigli per difendersi. Chi, invece, ha donato il 5×1000 ad Adiconsum Puglia (C.F. 93255780723) nell’ultimo adempimento fiscale, dandone prova, potrà richiedere il rilascio gratuito della tessera annuale riservata, per beneficiare dell’accesso ai servizi associativi e di prima informazione resa da Adiconsum Lecce.