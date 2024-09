È in programma oggi, venerdì 20 settembre, alle ore 18, a Nardò, l’inaugurazione della Casa dei Bambini Maria Montessori, l’asilo nido comunale di via Marinai d’Italia. Sarà la “casa” di circa 60 giovanissimi neretini sino a tre anni di età.

L’amministrazione comunale (dopo alcuni lavori di adeguamento della struttura) ha affidato per 36 mesi il servizio alla “Soc. Coop. Regina della Pace” di Galatone.

Interverranno il sindaco Pippi Mellone, il vicesindaco e assessore al Welfare Maria Grazia Sodero, i responsabili del soggetto affidatario Laura Ciceriello e Marco Santoro.

Si tratta di una novità importante, l’ennesima, per la scuola neretina. L’immobile, com’è noto, negli ultimi anni è stato utilizzato come scuola dell’infanzia dei plessi di via Marzano e via Pilanuova, una soluzione temporanea per consentire gli interventi di realizzazione o riqualificazione delle strutture scolastiche, nel quadro dell’autentica rivoluzione che l’amministrazione comunale ha compiuto sull’edilizia scolastica della città a partire dal 2016.

Il sistema scolastico pubblico della città, in questo modo, colma l’ultima lacuna, che era proprio quella della disponibilità di una struttura in grado di ospitare i bambini sino a tre anni di età.