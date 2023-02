Una domenica alla Casa della Carità, la Cisl di Lecce si trasforma in brigata da cucina per i più bisognosi

Una domenica speciale quella della segreteria provinciale della Cisl di Lecce che ha accolto l’invito di Don Nicola Macculi e ha ‘prestato servizio’ alla Casa della Carità preparando i pasti per le persone in difficoltà.

«Un sindacato di prossimità come il nostro – ha detto al termine della bella giornata Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce -, non può tenersi lontano dalle periferie urbane e sociali del territorio. La vicinanza a chi vive una condizione di indigenza e di bisogno non può esaurirsi in testimonianze verbali; c’è bisogno di gesti concreti che, nella loro discrezione, sappiano avvicinarci a chi attraversa un momento di sofferenza, ci facciano incrociare gli sguardi per incontrarne l’umanità, smuovano la nostra sensibilità a volte sopiscente. È stata una giornata speciale, di reciprocità e di crescita”.

È per questo che la Cisl di Lecce ha accolto l’invito del direttore della Caritas Diocesana per condividere un percorso di solidarietà, organizzando una vera e propria brigata da cucina per aiutare i volontari nella preparazione e nella somministrazione dei pasti.

“Abbiamo fatto nostre le parole di Papa Francesco che ci invita a non raccontare la povertà, ma ad incontrarla e viverla“, scrivono in una nota dal sindacato di Viale della Libertà.

La mensa prepara tutti i giorni della settimana il pranzo per circa 140 persone che vivono in condizioni di difficoltà e di disagio sociale, per questo don Nicola Macculi, direttore della Caritas Diocesana di Lecce, si sta adoperando per promuovere il coinvolgimento attivo dei tanti soggetti della comunità cittadina, nelle sue articolazioni associative, in un esperimento di solidarietà diffusa. Più si è a collaborare e a contribuire, più ci si sente parte del tessuto civico.

La generosità della Caritas di Lecce non ha confini: per fronteggiare la povertà alimentare prepara e distribuisce circa 220 pasti al giorno nelle mense e nei 5 punti ristoro serali.

La Cisl di Lecce ha reso la propria disponibilità ad essere di supporto del diacono Mario Renna e di Simona Abate, collaboratori della Casa della Carità, nella preparazione e nella somministrazione dei pasti in più domeniche dell’anno, non solo con la segreteria confederale ma anche con le varie federazioni che già hanno abbracciato l’iniziativa.