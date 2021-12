‘Ti Voglio Bene Papà’, si inaugura a Galatone la Casa di Accoglienza per Padri Separati

Sarà inaugurata sabato 18 dicembre alle 9.30 la Casa di Accoglienza per padri separati ‘Ti voglio bene papà’. La struttura sorgerà a Galatone in via Cosimo Settimo ed è la prima in tutta la Puglia. Si sa, una separazione porta con se tante, tantissime difficoltà per tutti i soggetti della famiglia coinvolti. Ma è indubbio che fino ad ora ci si è troppo spesso dimenticati dei padri che non di rado finiscono a dormire nelle automobili trovandosi in difficoltà abitative ed economiche. Questo progetto di accoglienza consente di assegnare una sistemazione transitoria a questi papà e consente loro di poter vivere la propria genitorialità ospitando i figli – sia che siano affidati alla madre sia che siano in regime di affido condiviso – nelle giornate in cui è consentito loro di poterli incontrare.

Nella struttura si potranno ospitare fino a 8 padri separati, in camere da letto organizzate per accogliere periodicamente i figli, complete di servizi igienici e spazi destinati ad uso comune per i momenti di convivialità (mensa e luoghi per attività sociali) e anche spazi all’aperto per lo svago dei figli.

Non sfugge che a volere fortemente questo progetto sia stata una donna, il vicesindaco e assessore al welfare del Comune di Galatone, Caterina Dorato: «Dopo tante riunioni all’Ambito Territoriale, che ringrazio calorosamente, molteplici incontri con gli Uffici regionali, giunge a compimento un progetto in cui ho creduto sin dal mio insediamento. La struttura, prima in Puglia ma anche tra le poche in Italia, dà una risposta ai nuovi poveri, ovvero quegli uomini separati con figli che si ritrovano alle soglie della povertà dopo l’allontanamento dal tetto coniugale. La realizzazione di quest’opera nasce con il preciso obiettivo di aiutare i papà che si apprestano a vivere una nuova tappa della loro vita.».

«È una soluzione per nuovi bisogni e nuove povertà- dice l’assessore ai lavori pubblici, Biagio Gatto -. La struttura garantisce la vicinanza dei bambini all’affetto dei padri. E ci sono luoghi idonei per lo studio e per una crescita sana. È pensata e realizzata come una struttura moderna. Siamo orgogliosi di questo risultato. È l’unica casa per padri separati in tutta la regione Puglia: mi auguro possa essere da subito fruibile».

Alla cerimonia interverrà il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna, che impartirà la benedizione alla Casa. Al taglio del nastro prenderanno la parola anche il sindaco Flavio Filoni; l’assessore ai lavori pubblici Biagio Gatto; Mariagrazia Sodero, presidente del coordinamento dell’Ambito territoriale; l’assessore al welfare Caterina Dorato e i rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e Provincia di Lecce.

«La ristrutturazione dell’immobile – aggiunge il sindaco Flavio Filoni – è completa, dalla sostituzione e messa a norma di tutti gli impianti, alla realizzazione di otto camere complete di servizi igienici e arredi. È un passo avanti verso una società dei diritti, a favore dei bambini e di chi è in difficoltà».