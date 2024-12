A Porto Cesareo al via i lavori per la casa di comunità

A meno di un anno dalla firma dell’atto pubblico di cessione del diritto di superficie su terreno di proprietà comunale (situato in via De Pascalis, località Poggio), il Settore VII del Comune di Porto Cesareo ha rilasciato il permesso di costruire n.64 per la realizzazione di una delle 24 case di comunità.

La struttura finanziata dalla Regione Puglia, sarà gestita dall’Asl Lecce e si realizzerà su di un terreno di proprietà del comune grazie ad un Protocollo di Intesa tra il sindaco Silvia Tarantino e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce Stefano Rossi, siglato a dicembre dello scorso anno.

“La Case di Comunità – spiega il primo cittadino – sono strutture socio-sanitarie che entreranno a far parte del Servizio Sanitario Regionale ed ospiteranno una serie di ambulatori cui avranno accesso pazienti con malattie croniche, come gli anziani e non solo. Saranno strutture polivalenti che garantiranno assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione grazie alla presenza di equipe di medici con varie specializzazioni ed altre figure professionali in ambito sanitario”.