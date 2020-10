Casoria, con un calcio scaglia il gatto sul muro e poi posta il video sui social: monta la protesta anche nel Salento

È un gesto inaudito quello ripreso con i cellulari da un gruppo di giovanissimi della zona Cittadella di Casoria, nel napoletano. Un atto brutale, che decidiamo volontariamente di non pubblicare sul sito per non urtare la sensibilità dei lettori, ma che ha ampiamente trovato diffusione sul web.

Artefice è un ragazzo, ancora in odore di minore età, ripreso da un gruppo di amici nell’atto di scalciare violentemente un gatto che camminava inerme sul marciapiede di una strada della cittadina in provincia di Napoli.

La violenza è tanta da far volare il felino per alcuni metri, prima dell’impatto – mortale, secondo le ultime notizie diffuse da alcune associazioni animaliste – col muro. Il tutto ripreso dai cellulari e postato su Tik Tok dal gruppo di giovanissimi, che in queste ore le autorità stanno cercando di riconoscere dopo le svariate segnalazioni ricevute dai cittadini, che quelle immagini hanno guardato con sconcerto e orrore.

Un moto d’indignazione, quello partito dai gruppi facebook cittadini, che ha oltrepassato i confini della città, portando le associazioni animaliste a indire una manifestazione di protesta attesa per sabato 24 ottobre a partire dalle ore 15, a Casoria. Dal Salento arriva l’adesione dell’associazione Pronto Soccorso dei Poveri, pronta a presenziare al sit con il presidente Tommaso Prima. “È grande lo sconcerto per un gesto vile che testimonia una totale mancanza di sensibilità nei confronti di un animale indifeso”, è il commento di Tommaso Prima, che condivide gli appelli di quanti stanno pressando le autorità affinché individuino presto i responsabili. Tra questi anche il consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli, che, nel dirsi sconcertato per l’atroce gesto, ha assicurato che gli autori saranno in fretta inchiodati alle loro responsabilità.