Castellani Shop, arredi di qualità italiana per allestire il proprio ambiente lavorativo con stile e funzionalità

Alla ricerca di soluzioni d’arredo per allestire negozi, uffici, magazzini e industrie? Su www.castellanishop.it, negozio digitale di proprietà dell’azienda Castellani .itSrl, è semplice trovare tantissime soluzioni. Dalle scaffalature alle sedute, gli articoli sono accompagnati da sconti convenienti, spedizioni sempre a costo zero e un preparato servizio di assistenza, sempre pronto a fornire indicazioni puntuali.

Castellani Shop vanta una produzione 100% Made in Italy, certificata dal prestigioso Marchio Unico Nazionale (MUN). Ogni arredo che figura in catalogo, infatti, è il risultato di un processo realizzativo che si verifica interamente nel nostro Paese, nel rispetto delle normative vigenti in materia di qualità e sicurezza.

Per ciò che riguarda i prodotti, s’incontrano numerose alternative. Si va dalle soluzioni dedicate agli uffici, come scrivanie direzionali e operative, sedute ergonomiche, librerie, cartelliere e classificatori, passando per arredamento negozi Castellani Shop agli articoli pensati per allestire industrie e magazzini. Moltissimi arredi, fra cui le scaffalature, sono personalizzabili grazie al pratico configuratore online.

L’intero catalogo digitale è caratterizzato da prezzi competitivi. Il merito è della vendita diretta dal produttore al cliente, senza intermediari. A ciò si aggiungono le sezioni “Fuori Tutto” e “Outlet”, che raccolgono le migliori occasioni di risparmio attualmente attive.

La maggior parte degli arredi acquistabili online è già disponibile in pronta consegna e le spedizioni sono sempre a costo zero, a prescindere dall’importo totale. Quanto alle modalità di pagamento, pongono l’utente al riparo da qualsiasi rischio: PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

L’Ufficio Tecnico Interno di Castellani .itSrl, composto da un team di esperti e professionisti, offre un servizio di progettazione dell’ambiente lavorativo, realizzando disegni e rendering sulla base delle necessità degli acquirenti. L’impresa italiana, inoltre, permette l’acquisto di allestimenti completi per negozi.

Un qualificato servizio di customer care è sempre pronto a supportare il cliente in ogni fase di permanenza online, sia durante la selezione che nel post-vendita. È raggiungibile tramite WhatsApp Business, numero di telefono, indirizzo e-mail e chat online.

Castellani .itSrl vanta una lunga storia di successo, con oltre sessant’anni di esperienza nel settore. Ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui l’inclusione nella classifica“Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23”, di Corriere della Sera e Statista, che annovera i migliori e-shop del nostro Paese. Infine, la soddisfazione dei clienti è ulteriormente confermatadagli oltre 1.200 feedback positivi, certificati dalla piattaforma Recensioni Verificate.