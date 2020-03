Il castello di Nardò illuminato con i colori della bandiera italiana, un messaggio di unità nazionale

Il castello di Nardò che si affaccia su piazza Cesare Battisti sarà illuminato con i colori della bandiera italiana come hanno fatto alcuni Paesi stranieri quando hanno ‘acceso’ i loro monumenti simbolo come segno di solidarietà verso un Paese che, per primo, ha dovuto fare i conti il Coronavirus.

È stato così con il Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829 metri di altezza per dire all’Italia «siamo con te» in questa sfida contro il covid-19. Prima era stato il turno del muro di Gerusalemme, tinto di rosso, bianco e verde. Ma anche New York, Toronto, Tirana, Sarajevo hanno tifato per il Belpaese.

Anche Nardò ha deciso di cambiare il volto del suo edificio più rappresentativo per rinsaldare il senso di unità nazionale in questo momento storico particolarmente difficile, ma anche per restituire una sensazione di decoro e bellezza in una città svuotata e triste dalle prescrizioni anti-contagio.

Niente più del tricolore può lanciare un messaggio di unità e coesione. Ed ecco che, da ieri sera, la facciata cinquecentesca decorata a bugnato – che “racconta” da un punto di vista architettonico le varie epoche storiche della città (dalla dominazione aragonese alla famiglia Acquaviva, dal Guercio di Puglia alla famiglia Personè) e che è stata oggetto di un rimaneggiamento nell’Ottocento – diventa una sorta di punto di riferimento per i neretini, un luogo attorno al quale abbracciarsi simbolicamente e stringersi in attesa di tornare alla normalità.

È stato il presidente del Consiglio comunale Andrea Giuranna a lanciare l’idea di illuminare il castello. Una idea che il sindaco Pippi Mellone ha prontamente accolto.

«Ci sono molte cose a cui pensare in questi giorni drammatici e lo stiamo facendo, ma servono e aiutano anche iniziative più leggere come questa. Guardare la facciata del castello illuminata con il verde, il bianco e il rosso, è incoraggiante. L’Italia – ha dichiarato il primo cittadino – è un Paese meraviglioso, è il nostro Paese, uscirà a testa alta anche da questa situazione incredibile».