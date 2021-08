Vuoi lavorare nel cinema? Ecco il casting per “Mangia!”, il nuovo film di Anna Piscopo

In Puglia è in preparazione il casting per il film Mangia!, di Anna Piscopo, prodotto da Galliano Juso, Bella Film con il contributo di Apulia Film Commission e il MiC. Il film si girerà a Bari e l’inizio delle riprese è previsto per Settembre 2021.

Sarà possibile candidarsi al casting fino al 15 Settembre 2021.

Le figure ricercate e i personaggi

Il casting in Puglia per il film Mangia! è aperto ad attori e attrici, figurazioni e figurazioni speciali con conoscenza del dialetto barese. Nello specifico si selezionano le seguenti figure:

Uomo, 40/50 anni, mediorientale;

Orbo, 60/80 anni;

Muratore, 60/70 anni;

Donna, 60 anni, sovrappeso che sappia fare orecchiette;

Donna, 60 anni, sovrappeso che sappia friggere sgagliozze;

Donna Cinese, 40 anni, magra e aria severa

Uomini e donne di varie età, in sovrappeso

Uomini e donne di varie età, eccessivamente magri

Uomo Indiano, 50 anni, con turbante;

Teresa, 20 anni, bellezza angelica;

Donne anziane, 70/80 anni, in sovrappeso;

Donne anziane, 70/80 anni, sottopeso;

Persone affette da nanismo;

Ragazzo Punk, 30 anni;

Uomo e Donna hippy, 60 anni;

n. 2 cittadini della comunità rom, aria minacciosa;

n. 2 scagnozzi del boss, aria minacciosa, fisicità strane;

Uomo africano, 30/40 anni, fisico palestrato;

Donna Africana, 30/40 anni, curvy;

Pescatore, 70/80 anni, che sappia sbattere il polpo;

Transgender, 40/60 anni, stili eccessivi;

Drag queen, 40/50 anni;

Ragazzi tatuati, 30/40 anni;

n. 2 ballerine hip hop video dance, 20/30 anni, sovrappeso o obese;

Metallaro, 30 anni;

Donna, 50 anni, senza denti;

Non solo. Si cercano Performer e artisti di strada e non, di vario tipo, che possano portare una loro proposta performativa come canzoni, balletti, mimo, musica, giochi di prestigio, cabaret, imitatori, etc. E ancora gente fuori dagli schemi, facce particolari con corpi e look non convenzionali, alternativi.

Come prendere parte al casting

Gli interessati possono candidarsi al casting in Puglia per il film Mangia! scrivendo all’indirizzo mail mangiailfilm@gmail.com entro il 15 Settembre 2021.

Nella mail i candidati dovranno indicare i propri contatti e la città di residenza ed allegare inoltre la seguente documentazione: