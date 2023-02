Castri di Lecce, torna il “Carnevale Castrisano” con la sfilata di carri e maschere

Dopo una pausa durata qualche anno, soprattutto a causa della pandemia, torna finalmente il Carnevale Castrisano a Castri di Lecce. Domenica 12 febbraio, infatti, dopo lunga attesa, ci sarà la sfilata di carri e gruppi in maschera, un appuntamento da non perdere per grandi e piccini. L’appuntamento con la sfilata è alle ore 14.30, in via Caduti di via Fani.

In apertura dell’evento ci sarà la banda dei “The Lesionati – New show” che porteranno tanto divertimento, musica e allegria. Per partecipare, l’iscrizione è gratuita e saranno premiati “la maschera più piccola” e “la maschera più originale”. A tutti i bambini, inoltre, saranno distribuiti coriandoli gratis.

La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale organizzata in collaborazione con CSI sez. Castri, Terzo Millennio e L’arcobaleno.

Per info e iscrizioni al numero: 328 0830163