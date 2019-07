La catena di Sant’Antonio che ha mandato in tilt whatsapp: “luglio con 5 weekend”. Ma è un fake

Alzi la mano chi di voi non ha ricevuto nelle ultime ore l’ultima catena di Sant’Antonio che segnala come il mese di luglio quest’anno sia davvero speciale. Nel messaggio che sta passando di smartphone in smartphone si legge come “Il mese di Luglio di quest’anno avrà 5 sabato, 5 domeniche e 5 lunedì. Questo succede solo una Volta ogni 823 anni. I Cinesi chiamano questo ‘Tasca piena di soldi’.”

Le moderne catene di Sant’Antonio, come tutti sapranno, sono strettamente collegate ad altri fenomeni che hanno trovato diffusione anche su Internet come lo spam, le “bufale” (hoax) e i cosiddetti “sistemi piramidali”.

Tra i metodi comunemente sfruttati dalle catene di sant’Antonio vi sono storie che manipolano le emozioni, sistemi piramidali che promettono un veloce arricchimento e l’uso della superstizione per minacciare il destinatario con sfortuna, malocchio.

È un fenomeno ‘postale’ antico, ma che è esploso nell’ultimo decennio grazie all’avvento di internet.

Nel messaggio che si sta diffondendo in queste ore, si fa notare come il mese che sta per concludersi conti ben cinque fine settimana, e 5 lunedì.

Era il 2017

Peccato, però, che il messaggio sia sbagliato. Anzi, sia giunto in notevole ritardo. Luglio 2019, infatti, conta sì 5 lunedì’, ma solo quattro weekend (il 1 luglio era lunedì). Lo schema che si legge nella catena, invece, risale al 2017 quando luglio davvero contava 5 sabati, 5 domeniche e 5 lunedì. Una vera rarità.

Lo scorso anno, invece, il 1 luglio cadde di domenica, quindi mancava un sabato per il “quadro” perfetto.

“Allora, invia questo messaggio a tutti i tuoi amici e entro 4 giorni, i soldi ti sorprenderanno – si legge ancora nel testo. Basato nel Feng Shui Chines, coloro che non trasmettono questo messaggio possono perdere una grande opportunità”.

Noi l’abbiamo ricevuto e, anche se errato, la fortuna la sfidiamo lo stesso! E voi?💰💰💰