La Polizia Locale celebra il Patrono San Sebastiano

Sabato 20 gennaio, alle ore 11,00, presso la Cattedrale di Lecce, si svolgerà la cerimonia religiosa per la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale.

Alla cerimonia, organizzata dal Corpo della Polizia Locale di Lecce in collaborazione con As.Com. – Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce, interverranno il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’Assessore alla Polizia Locale di Lecce Sergio Signore, il Prefetto Luca Rotondi e le maggiori autorità civili e militari, nonché molti Comandanti e Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce.

Alla fine della celebrazione della Santa Messa, officiata da S.E. Mons. Michele Seccia, il cerimoniale prevede la consegna dei riconoscimenti agli operatori di Polizia Locale dei Comandi di Nardò, Galatone e Collepasso, che si sono distinti in operazioni di servizio particolarmente meritevoli di nota nell’annualità 2023, un encomio ai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile della Città di Lecce che hanno partecipato alla missione organizzata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per prestare soccorso alle popolazioni della Toscana colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre e due targhe commemorative ai familiari del Comandante della Polizia Locale di San Donato Annino Colazzo e dell’Ispettore Nazario Marrocco del Comando della Polizia Locale di Galatina, venuti a mancare nel pieno della carriera lavorativa.

La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona di alloro, in memoria dei caduti in servizio della Polizia Locale, ai piedi della targa commemorativa affissa su Palazzo Carafa in Piazza Sant’Oronzo nel 2000.

Nella giornata di sabato, unitamente agli interventi del Sindaco, dell’Assessore e del Comandante sarà fornita agli organi di stampa una raccolta di dati relativi alle principali attività svolte dai nuclei e dagli uffici del Settore “Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità” di Lecce nel corso del 2023.