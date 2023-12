Racale, tutto pronto per la cena solidale. La Comunità si ritrova intorno a una mensa condivisa

Dopo Natale…Santo Stefano. Sarà un martedì 26 dicembre di solidarietà quello presso la Community Library di Racale sede della cena solidale. L’evento si intitola ‘Ceniamo insieme’ ed ha la finalità di regalare un momento di gioia e di compagnia anche a chi non ha la possibilità di celebrare queste festività come vorrebbe.

Così la Community Library diventa una biblioteca speciale, non solo un luogo di cultura ma anche un luogo di incontro in cui i libri, favorendo la convivialità, attraversano vari piani emozionali.

L’evento “Ceniamo insieme” nasce da una proposta di Liliana Putino, presidente della cooperativa sociale Indisciplinati, subito colta al volo da associazioni, enti, amministratori, cittadini.

La cena solidale sarà una cena organizzata da tutti per tutti. Basterà semplicemente la propria pietanza preferita e condividerla con gli altri.

“La bellezza del Natale si manifesta nella condivisione e nell’amore reciproco – afferma Liliana Putino -; per questo vogliamo realizzare una serata splendida come splendido è cenare con la propria comunità, scambiarsi sorrisi e voglia di stare insieme, condividere emozioni. Sarà bello ritrovarsi tutti assieme, dai singoli cittadini alle associazioni passando per le attività commerciali e l’amministrazione, per condividere un po’ di tempo soprattutto con chi ha bisogno di presenza e di accoglienza”.

La serata si terrà presso la Community Library, nel cuore di Racale, a partire dalle ore 19. Sarà un modo originale per rendere Santo Stefano una giornata unica, in cui celebrare l’amicizia, la solidarietà, il Natale.