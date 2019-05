Cenano, ma al momento di pagare il conto…scappano! Caccia ad una coppia ‘distinta’ di scrocconi

La scena ha ricordato molto da vicino quella del film di Leonardo Pieraccioni, ‘I laureati’, quando i quattro amici che non avevano una lira in tasca e che si erano avventurati con spacconeria in un ristorante, al momento di pagare il conto, fingendo di giocare al gioco del fazzoletto, se l’erano data a gambe dedicando tanto di gesto dell’ombrello al povero cameriere che li aspettava vicino al tavolo per raccogliere l’incasso…

Ieri sera certamente si sarà divertito di meno il titolare di una nota braceria leccese a pochi passi dalla piazza centrale della città, quando a darsela a gambe sono stati due suoi clienti che avevano appena finito di consumare per circa 70,00 euro e che avevano appena chiesto il conto.

Quando il cameriere si è avvicinato al tavolo, l’uomo e la donna si era già allontanati approfittando della ressa che si crea nel momento in cui chi aspetta di potersi sedere al tavolo si accalca vicino alla postazione di chi ha terminato di cenare e si sta preparando a liberare il posto.

Nulla aveva fatto pensare a questo gesto che definire cafone è poco. La coppia, infatti, all’apparenza sembrava distinta: la donna indossava un tailleur elegante con una vistosa scollatura e l’uomo un impeccabile giacca-e-pantaloni di buona qualità. Hanno ordinato antipasti, carne, contorni e dolci. La signora addirittura ha fatto il bis del dessert.

Poi si sono smaterializzati, spariti nel nulla, lasciando il cameriere che si era avvicinato al tavolo con un palmo di mosche in mano.

‘Avevano un accento brindisino, questo mi posso sentire di rivelarlo’ – dice il titolare della struttura che preferisce mantenere l’anonimato. ‘Ho voluto confessare questa brutta storia affinchè se qualche mio collega leggendo l’articolo possa aprire gli occhi. L’accento marcatamente brindisino non sarà un grande indizio, ma per chi come noi lavora da tanti anni in questo settore, potrebbe bastare e avanzare’.