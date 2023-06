In Italia sempre più centenari, ma più al Nord che al Sud

In Italia i centenari, i cittadini che superano i 100 anni d’età sono sempre di più. Più donne che uomini e più al Nord che al Sud. L’età media è molto alta e l’aspettativa di vita supera mediamente gli 84 anni (fra l’83% dei maschi e l’85% delle femmine), si tratta di dati record che fanno dell’Italia il 5° paese più longevo al mondo e il 2° d’Europa.

Il nostro Paese ha resistito anche all’impatto della pandemia confermando che la longevità non è mai casuale. In due anni di emergenza covid-19 le percentuali di crescita degli ultra centenari non sono state minimamente intaccate, anzi il numero è aumentato, il che significa che sono deceduti per covid molti ultrasettantenni ma pochissimi ultra centenari.

Aumentano anche le persone che superano i 105 anni d’età (oggi sono addirittura 1100) e diverse decine hanno invece raggiunto o superato quota 108. Insomma, saranno i progressi della scienza, sarà la buona alimentazione, sarà l’ambiente più sano che altrove, ma in Italia si vive veramente bene e a lungo, e questo è un fatto che va seguito con grande attenzione.