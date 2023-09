Celebrazione del centenario della morte di San Filippo Smaldone, presentato il programma delle iniziative

Due giorni di iniziative rivolte all’intera comunità salentina per celebrare il “pioniere” dell’opera educativa e sociale in favore delle persone sorde. Si svolgerà il 15 e il 16 ottobre prossimi, il programma conclusivo delle celebrazioni del primo Centenario della morte di San Filippo Smaldone, voluto dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Lecce, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lecce e le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.

Finalità e dettagli delle manifestazioni in onore del “Santo educatore” sono state illustrate questa mattina da Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce, Carlo Salvemini, sindaco della Comune di Lecce, Monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, suor Ines De Giorgi, delegata Suore Salesiane dei Sacri Cuori, don Carlo Santoro, presidente del Comitato organizzatore Centenario, Salvatore Capone, presidente “TempoPresente APS”, Gianni Di Noi, delegato Centro pastorale dei sordi, Marcello Cartenì, rappresentante Movimenti laicali smaldoniani. La conferenza stampa è stata tradotta in lingua dei segni dall’interprete Lis Paola Sorrento.

Le celebrazioni del primo Centenario della morte di San Filippo Smaldone (Napoli, 27 luglio 1848 – Lecce, 4 giugno 1923), beatificato da papa Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 e canonizzato da papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006, sono state avviate il 15 ottobre 2022 e si chiuderanno tra il 15 e il 16 ottobre prossimo a Lecce.

Fondatore della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e di numerose “case” dei sordi tra Campania e Puglia (l’Istituto Smaldone a Lecce e nel Salento altre strutture, tra cui, a San Cesario, Trepuzzi, Castro), don Filippo Smaldone ha speso tutta la sua vita impegnandosi, con un forte spirito missionario, a promuovere l’educazione e l’inserimento lavorativo e sociale delle persone sorde in un’epoca in cui erano considerate non autosufficienti, incapaci di intendere e di volere e, quindi, emarginate.

Un’attività benefica intensa, per la quale don Smaldone chiese ed ottenne, nel 1885, il sostegno del Consiglio della Deputazione provinciale di Terra d’Otranto, oggi Consiglio provinciale, che accolse il suo progetto di fondazione dell’Istituto per sordomuti nella città di Lecce. Questa collaborazione proficua con l’Ente provinciale, testimoniata da alcuni carteggi e documenti dell’epoca, è stata la premessa necessaria a far avviare a don Filippo Smaldone l’attività, poi cresciuta e consolidatasi nel tempo, in favore delle persone sorde.

Il programma messo a punto dalla Provincia di Lecce, d’intesa con il Comune di Lecce, prenderà il via domenica 15 ottobre alle 18, con la celebrazione eucaristica dell’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia, presso la Parrocchia di San Filippo Smaldone. A seguire, alle 19, alla presenza delle autorità civili e religiose, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di una stele in marmo, dedicata simbolicamente da Provincia e Comune a don Filippo Smaldone in segno di gratitudine per la sua opera sociale.

Lunedì 16 ottobre, a partire dalle 19, le Officine Cantelmo ospiteranno l’incontro tematico “Don Filippo e Lecce: azione reciproca di un bene sociale”, titolo scelto anche per l’opuscolo dedicato al Santo, che sarà diffuso in questa occasione.

L’incontro, aperto a tutti e, in particolare, ai non udenti attraverso il servizio della lingua dei segni (LIS), sarà animato da due intermezzi musicali. Il primo a cura del Coro di Ippocrate, che eseguirà “Alla gloria del Bernini”, testo mons. Antonio Pellegrino, musica e pianoforte M° Valerio De Giorgi, dirige Maestro Raffaele Lattante. Il secondo a cura del Coro delle Salesiane dei Sacri Cuori, che interpreterà il brano “Cento anni di fede”, testo Madre Angela Casciaro, musica del Maestro Antonio Parisi, pianoforte Maestro Valentina Parentera, dirige il Mestro Suor Caterina Bufi.