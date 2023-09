Nonna Amelia soffia su cento candeline… e Vernole la festeggia

Cento anni sono un traguardo importante, da festeggiare tutti insieme. Così è stato anche Amelia De Carlo che emozionata e sorridente ha ricevuto l’abbraccio dei familiari, ma anche del Sindaco, dell’amministrazione Comunale e dei vicini di casa che hanno voluto condividere con lei la gioia per aver raggiunto il secolo di vita.

«Auguri alla signora Amelia e alla sua splendida famiglia da parte nostra e di tutta la cittadinanza – commenta Mauro De Carlo, sindaco di Vernole – Brindiamo ai suoi cento anni, alla gioia di questa nostra concittadina che rappresenta un secolo di storia della nostra comunità».

Quante storie può ancora raccontare la nonnina, omaggiata da una targa ricordo. Seconda di cinque sorelle, nata in una famiglia di umili origini, la signora Amelia ha vissuto in prima persona gli anni della seconda guerra mondiale. Nei ricordi condivisi con i nipoti ci sono i sacrifici, gli stenti, gli espedienti per sopravvivere tra le sirene dei bombardamenti, le corse per nascondersi nelle campagne, la paura di dover partire in guerra e lasciare i propri cari. Con nostalgia ritorna spesso agli anni della sua infanzia, quando con le sue sorelle andava in campagna a raccogliere le olive e agli anni del duro lavoro nelle fabbriche di tabacco.

Ha sempre vissuto a Vernole, dove ha conosciuto anche il marito Vincenzo, famoso perché girava con le capre per vendere latte fresco appena munto. Si sono sposati il 21 ottobre del 1950 e hanno avuto tre figli, cresciuti con sacrificio e solidi valori, oltre che nella fede, facendo parte della confraternita delle madri cristiane del paese.

Tanti auguri nonna Amelia.